В Калуге наградили победителей конкурса "Калуга урожайная"

3 сентября состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса "Калуга урожайная".

В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, представители министерства сельского хозяйства Калужской области и руководители подразделений городской управы.

Конкурс проводится в 25-й раз, за победу в номинациях "Лучший садовый, огородный, дачный участок", "Лучший приусадебный участок", "Лучшее подсобное хозяйство" и "Образцовый противопожарный садовый дом и участок" боролись более 160 участников.

Для гостей была организована выставка достижений калужских садоводов и огородников, выставка-продажа калужских производителей, выступление творческих коллективов, мастер-классы и развлекательная программа для детей.

"Все участники конкурса заслуживают самой высокой оценки, на выставке представлены великолепные образцы овощей, ягод и фруктов, выращенных трудолюбивыми калужскими садоводами и огородниками, - подчеркнул Александр Иванов. - Пусть с каждым годом урожаи калужских сельхозпроизводителей будут все богаче, чтобы калужане и гости города смогли по достоинству оценить их продукцию. А городские власти, со своей стороны приложат все усилия для поддержки агропромышленного комплекса Калуги".