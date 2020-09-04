В Москве число вакансий вышло на докризисный уровень

Рынок труда в Москве оживает. С начала года почти 60 тысяч москвичей нашли работу благодаря центрам занятости. В числе самых востребованных - предложения, связанные с продажами, IT-услугами, логистикой, работой кол-центров, а также малоквалифицированными специальностями, интегрированными в цифровую экономику. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С началом пандемии нам удалось оперативно перевести все услуги службы занятости в онлайн, в том числе содействие в поиске работы. Несмотря на то, что многие компании тогда приостановили набор персонала, устроиться на работу было возможно. Сейчас мы наблюдаем тенденцию к росту количества вакансий и ожидаем, что рынок труда будет еще более активен с начала осени, так как многие вернутся из отпусков, - рассказала Анастасия Ракова. - С 15 марта уже трудоустроено более 45 тысяч человек, а всего с начала года - около 60 тысяч. Количество вакансий, которые сейчас предоставляют наши карьерные консультанты с учетом вакансий с партнерских рекрутерских сайтов, вышло на докризисный уровень".

В банке Центра занятости населения "Моя работа" более 80 тысяч вакансий, тогда как во время пандемии их было около 40 тысяч. В распоряжении карьерных экспертов еще порядка 110 тысяч предложений от hh.ru.