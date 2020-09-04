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04.09.2020 09:38
Рубрика: Экономика

В Москве число вакансий вышло на докризисный уровень

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рынок труда в Москве оживает. С начала года почти 60 тысяч москвичей нашли работу благодаря центрам занятости. В числе самых востребованных - предложения, связанные с продажами, IT-услугами, логистикой, работой кол-центров, а также малоквалифицированными специальностями, интегрированными в цифровую экономику. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Службы занятости начнут искать вакансии для безработных по всей стране

"С началом пандемии нам удалось оперативно перевести все услуги службы занятости в онлайн, в том числе содействие в поиске работы. Несмотря на то, что многие компании тогда приостановили набор персонала, устроиться на работу было возможно. Сейчас мы наблюдаем тенденцию к росту количества вакансий и ожидаем, что рынок труда будет еще более активен с начала осени, так как многие вернутся из отпусков, - рассказала Анастасия Ракова. - С 15 марта уже трудоустроено более 45 тысяч человек, а всего с начала года - около 60 тысяч. Количество вакансий, которые сейчас предоставляют наши карьерные консультанты с учетом вакансий с партнерских рекрутерских сайтов, вышло на докризисный уровень".

В банке Центра занятости населения "Моя работа" более 80 тысяч вакансий, тогда как во время пандемии их было около 40 тысяч. В распоряжении карьерных экспертов еще порядка 110 тысяч предложений от hh.ru.

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