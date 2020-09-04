В Москве прощаются с Борисом Клюевым

В Государственном академическом Малом театре началась церемония прощания с Народным артистом России Борисом Клюевым. Желающих проститься с другом, коллегой, учителем, любимым актером оказалось так много, что у входа выстроилась большая очередь.

Родному театру актер отдал 50 лет жизни, сыграв на театральной сцене более 70 ролей.

Как отметил председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, Клюев переиграл, по сути, весь классический репертуар. И это, не считая запоминающихся киноролей, которых было не меньше сотни.

После гражданской панихиды Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Актер долго болел, и болезнь оказалась сильнее.