В Москве проведут экскурсии по Северному речному вокзалу

Северный речной вокзал был модным местом отдыха, героем фильмов и отправной точкой арктических экспедиций. Самые интересные истории про работу вокзала и его след в социальной жизни города можно узнать из экскурсий. Они начнутся с 5 сентября, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Как рассказала директор Музея транспорта Оксана Бондаренко, строительство вокзала началось весной 1933 года, одновременно с работами над каналом Москва-Волга, и продолжалось четыре года и восемь месяцев. Построено здание было до заполнения Химкинского водохранилища. Он стал 12-м и самым крупным речным вокзалом в Москве. Здание вокзала было одной из визитных карточек столицы. Его ни раз снимали в кино, помимо картина "Волга-Волга", здесь проходили съемки фильмов "Новая Москва", "Коллеги", "Гонки по вертикали", "По семейным обстоятельствам" и другие. А в 1930-40 годах из акватории Северного речного порта прямо с поверхности воды отправлялись в арктические экспедиции первые пилоты-полярники на самолетах-амфибиях Сикорского, Каталина и других. Это лишь малая часть истории, которую поведает экскурсовод во время экскурсии на обновленный вокзал.

Экскурсии будут проходить по предварительной записи в 13:00 по выходным. Первая экскурсия 5 сентября, вторая - 6 сентября. Маска и соблюдение социальной дистанции - необходимые условия посещения. Записаться на экскурсии можно на Едином транспортном портале.