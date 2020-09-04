В Нововоронеже назвали победителей конкурса "Человек с фронта"

В Нововоронеже - городе-спутнике Нововоронежской АЭС - подвели итоги конкурса "Человек с фронта", учрежденного Фондом "АТР АЭС" при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом" к 75-летию атомной промышленности и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его цель - почтить подвиг советских солдат.

Всего на конкурс было подано более 270 заявок в фото- и видеоформате от жителей из разных городов расположения объектов атомной промышленности. Конкурс проходил в разных возрастных группах по нескольким номинациям.

"Вклад наших отцов, дедов и прадедов в особую борьбу - борьбу за мир - не только на родной земле, но и во всем мире, никогда не будет переоценен. Благодарю всех участников конкурса "Человек с фронта" за стремление пронести память о героях Великой Отечественной войны через время!" - отметил первый заместитель генерального директора Концерна "Росэнергоатом", председатель жюри Джумбери Ткебучава.

Пять жителей г. Нововоронежа вошли в число победителей конкурса и получили ценные подарки. По направлению "Чтение стихотворений" были отмечены директор Дома детского творчества Галина Пегусова и руководитель театральной студии "АРТиШОК" школы №2 Ирина Гагаринова, по направлению "Фотография" - учитель начальных классов школы №3 Ольга Пантилеева, по направлению "Исполнение песен под аккомпанемент" - выпускница школы №1 София Винокурова с песней собственного сочинения. Самым старшим участником проекта стала ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Малых, которой недавно исполнилось 95 лет. Ее исполнение песни "Минуты жизни" из репертуара Людмилы Зыкиной привлекло особое внимание членов жюри.

"В наше непростое время очень важно заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Такие проекты нам сегодня просто необходимы. Они позволяют сформировать тот стержень, с которым живет человек, те скрепы, благодаря которым мы чувствуем себя не просто жителями нашего замечательного города атомщиков, а гражданами великой России. Стихотворение "Баллада об имени", с которым я выступала, я знаю с детства. Его рассказывала моя сестра, моя мама, знал наизусть мой папа. Его любит моя дочь. И я буду рада, если его будет знать моя внучка", - отметила Галина Пегусова.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.