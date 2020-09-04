22-летний велогонщик Свешников умер во время Гран-при России

Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания во время Гран-при Москвы по велотреку.

Трагедия произошла в пятницу во время соревнований, которые проходили в столице. Спортсмен потерял сознание в ходе групповой гонки. Несмотря на усилия врачей спасти 22-летнего спортсмена не удалось.

"По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой, находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти", - говорится в сообщении Федерации велосипедного спорта России.

Павел Свешников родился в Выборге. В прошлом сезоне он занял первое место в сревнованиях на Кубок России в гонке по очкам.