В Хабаровском крае назначен новый министр транспорта

Врио губернатора Михаил Дегтярев назначил Романа Мирошина исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Новый глава минтранса родился в 1981 году, окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева, работал в правительстве Москвы.

Одной из приоритетных задач для нового руководителя глава региона назвал повышение транспортной доступности, сообщает пресс-служба правительства.

"Координация городских и межмуниципальных перевозок, новые маршруты и рейсы, обновление парка автобусов и речного транспорта, строительство новых и ремонт существующих дорог. Не только социальная, но и транспортная сфера должна стать дружелюбной", - подчеркнул Михаил Дегтярев.