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04.09.2020 05:19
Рубрика: Происшествия

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 3,5 километра

Текст: Юлия Гарднер

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, в пятницу днем выбросил пепел на 3,5 километра.

Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил пепел на высоту 6 км

Согласно информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф от выброса растянулся на три километра к юго-востоку от исполина.

Эбеко присвоен "оранжевый", один из самых высоких, код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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