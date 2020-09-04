Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 3,5 километра

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, в пятницу днем выбросил пепел на 3,5 километра.

Согласно информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф от выброса растянулся на три километра к юго-востоку от исполина.

Эбеко присвоен "оранжевый", один из самых высоких, код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.