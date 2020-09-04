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Текст:   Владимир Кузьмин 
00:00 04.09.2020

Мишустин направил 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил из резервного фонда правительства 50 миллиардов рублей на ускоренное расселение аварийного жилого фонда. Он подписал соответствующее распоряжение в рамках поручения президента.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

"Это позволит в ближайшие два года расселить дополнительно более миллиона квадратных метров жилья, а значит больше людей смогут улучшить свои жилищные условия", - рассказал глава кабмина в конце августа на заседании правительства. Речь об 1,16 миллиона непригодных для жизни квадратных метрах.

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Мишустин выделил 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в регионах

Другим распоряжением премьер выделил 180 миллионов рублей Камчатскому краю на завершение строительства многоквартирных домов с учетом требований по сейсмической безопасности.

Решение было принято по итогам поездки Михаила Мишустина по Дальнему Востоку страны.

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