Мишустин направил 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил из резервного фонда правительства 50 миллиардов рублей на ускоренное расселение аварийного жилого фонда. Он подписал соответствующее распоряжение в рамках поручения президента.

"Это позволит в ближайшие два года расселить дополнительно более миллиона квадратных метров жилья, а значит больше людей смогут улучшить свои жилищные условия", - рассказал глава кабмина в конце августа на заседании правительства. Речь об 1,16 миллиона непригодных для жизни квадратных метрах.

Другим распоряжением премьер выделил 180 миллионов рублей Камчатскому краю на завершение строительства многоквартирных домов с учетом требований по сейсмической безопасности.

Решение было принято по итогам поездки Михаила Мишустина по Дальнему Востоку страны.