На Камчатке ввели социальные карты

В Камчатском крае ввели региональные социальные карты - банковский продукт платежной системы "МИР". Их владельцы смогут покупать товары в продуктовых торговых сетях со скидкой 10 процентов.

В первую очередь карты получили ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, узники концлагерей и блокадники.

Как рассказала врио министра экономического развития и торговли Камчатского края Юлия Морозова, чьи слова приводятся на сайте правительства, количество партнеров "Социальной карты" будет только расти.

- Есть предприятия, которые обращаются к нам с предложениями стать партнерами "Камчатской социальной карты" и готовы предоставить скидку определенным категориям населения, - отметила Морозова.

Чуть позднее карты вручат представителям других социальных групп. Их список сейчас создают. Кроме того, функционал этого социального продукта будет расширен. В дальнейшем карта станет мультифункциональной - ее можно будет использовать при банковских расчетах, для оплаты проезда в транспорте, коммунальных услуг и на другие цели.