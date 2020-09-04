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04.09.2020 03:21
Рубрика: Происшествия

На Сахалине осудят врача за смерть двухмесячного ребенка

Текст: Артем Красиков

В Южно-Сахалинске заведующего педиатрическим отделением детской больницы обвиняют в причинении смерти по неосторожности (часть вторая статьи 109 УК РФ).

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Как сообщает прокуратура Сахалинской области, в медучреждение поступил двухмесячный ребенок с высокой температурой. Обвиняемый не осмотрел пациента и не принял необходимых действий, чтобы его вылечить. Из-за этого состояние младенца резко ухудшилось, и он перестал дышать. В итоге ребенок умер.

Подсудимому грозит до трех лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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