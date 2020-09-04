На Сахалине осудят врача за смерть двухмесячного ребенка

В Южно-Сахалинске заведующего педиатрическим отделением детской больницы обвиняют в причинении смерти по неосторожности (часть вторая статьи 109 УК РФ).

Как сообщает прокуратура Сахалинской области, в медучреждение поступил двухмесячный ребенок с высокой температурой. Обвиняемый не осмотрел пациента и не принял необходимых действий, чтобы его вылечить. Из-за этого состояние младенца резко ухудшилось, и он перестал дышать. В итоге ребенок умер.

Подсудимому грозит до трех лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности.