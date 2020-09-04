На Сахалине завершает работу слет "ОстроVа-2020"

Сегодня, 3 сентября, завершается Всероссийский молодежный слет "ОстроVа-2020". 4 дня, наполненных групповой работой по трекам, культурной программой, познанием Сахалина, знакомствами, инсайтами, обсуждениями. 1000 человек, 77 регионов, 20 победителей грантового конкурса Росмолодежи, более 30 конкретных проектов по итогам Слета, которые уже взяты в работу организаторами - Федеральным Агентством по делам молодежи, Правительством Сахалинской области и "Волонтерами Победы".

Финал Форума "ОстроVа" прошел 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны. Свое приветствие участникам Форума прислал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу: "У благодарной памяти потомков нет сроков давности. Выражаю вам искреннюю признательность за активную работу по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и за заботу о ветеранов. Желаю вам успешной работы и свершения планов и замыслов на благо Родины".

Основным содержанием церемонии открытия стало представление результатов работы треков.

Трек "ОстроVа Победы" провел в 14 школах Сахалина Урок Победы. На его основе разработаны интерактивные сценарии и методические рекомендации по проведению "Урока Победы" для регионов России, которые будут переданы "Волонтерам Победы" для дальнейшей реализации. Также детально описан чек-лист "Эффективная подготовка волонтерского сопровождения военных Парадов в регионах РФ", разработана дорожная карта развития казачества на Сахалине, предложены новые подходы в работе с детьми и молодежью (скретч-вечеринки, интерактивная платформа "Познай", квесты). Часть мероприятий была опробована в рамках форума, например, квест "Свободный Сахалин" о роли Дальнего Востока в окончании Второй мировой войны.

Трек "ОстроVа Мира" работал с современным определением понятия "патриотизм". Предложены новые подходы к патриотическому воспитанию: использование добровольчества как примера гражданского патриотизма, мирных патриотических образов в массовой культуре, разные подходы в работе с аудиторией разных возрастов. Спектр их применения широк - их могут использовать органы исполнительной власти, якорные предприятия региона, общественные и добровольческие организации, а также местные сообщества.

Трек "ОстроVа Перемен" в целях модернизации существующей системы молодежной политики предложил сформировать с участием Росстата социально-экономический портрет молодежи от 14 до 35 лет, чтобы анализировать ее реальные потребности, а также провести ряд социологических исследований для выявления запросов на создание условий для поддержки талантливой молодежи.

Трек "ОстроVа Медиа" создал сайт и Телеграмм-канал, а также провел ряд социологических опросов сахалинской молодежи. Проработал ряд проблемных кейсов - отношение к патриотизму, ценность исторических знаний о Второй мировой войне, представление о Сахалине, а также на их основе предложил решения, в тч с использованием информационных технологий и ресурсов. Разработки трека будут переданы в Росмолодежь, военно-патриотические организации, молодежные движения, образовательные организации, Правительство Сахалинской области, туристический бизнес.

Трек "ОстроVа Впечатлений" предложил варианты развития туристической индустрии на Сахалине, которые были поддержаны губернатором Сахалинской области В.Лимаренко. Определены 4 ключевых проекта, а также сформированы команды для их практической реализации. В работу включен руководитель Агентства по туризму Сахалинской области - участники трека создали чаты, которые де-факто являются рабочей группой проекта. Отправлены на разработку и практическое внедрение три проекта по развитию туризма на Дальнем Востоке. Их поддержал накануне на онлайн-встрече с участниками форума и Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ, речь о "Едином билете по Дальнему Востоку", мобильном приложении MapKlap.

Трек "ОстроVа Будущего" проработал образ будущего Сахалина. Разработано 17 инициатив по развитию и модернизации таких сфер, как политика, экономика региона, социальное развитие, экология, городская среда. Первые договоренности по реализации проектов уже достигнуты с министром госуправления Сахалинской области, замминистра здравоохранения области, местным предпринимательским сообществом, этнической группой нивхов. К работе будут подключены органы власти, бизнес и местные сообщества.

"Форум оставляет после себя реальный результат, - отмечает Олег Ляшко, программный директор форума "ОстроVа-2020". - Во-первых, в рамках Школы модераторов еще до начала форума было подготовлено 50 модераторов, которые теперь являются активом территории. Во-вторых, впервые мы реализовали модель, когда треки работали с конкретными запросами территории, привлекая для решения не именитых спикеров, а экспертов с разных уголков России, в тч местных жителей. В ходе взаимных обсуждений, обмениваясь опытом, они создавали решения. По каждому проекту мы имеем не просто идею, а пакет рекомендаций и конкретных описаний ее реализации. В таком виде эта практика доступна не только Сахалину, а может быть распространена и на другие территории России. Все разработки мы передаем организаторам - Федеральному агентству по делам молодежи, Правительству Сахалинской области и "Волонтерам Победы".

Также были объявлены победители грантового конкурса Росмолодежи, на который было подано 142 заявки, 87 были публично презентованы экспертам конкурса. К присуждению грантовой поддержки рекомендовано 20 проектов на общую сумму 14 698 000 руб.️

Победителями конкурса Грантов стали:

- проект "Творчество Без Границ" Е.Мулявко, сумма гранта 93 тыс.руб.

- проект "Синичкин день" Е.Юртайкина, сумма гранта 145 тыс.руб.

- проект "Школа русского жестового языка" Е.Билоус, сумма гранта 200 тыс.руб.

- проект "Sakhalin №3" А.Олехнович, сумма гранта 260 тыс.руб.

- проект "Школьная экономическая Лига (#ШЭЛ)" И.Тамаев, сумма гранта 300 тыс.руб.

- проект "Клуб молодых семей "Мы вместе" В.Курчатова, сумма гранта 300 тыс.руб.

- проект "Коснись прошлого" И.Меркель, сумма гранта 400 тыс.руб.

- проект "IV Сахалинский чемпионат по робототехнике" В.Попов, сумма гранта 700 тыс.руб.

- проект "Мир равных возможностей: профориентационный интенсив для детей с инвалидностью" А.Комаров, сумма гранта 800 тыс.руб.

- проект "KidSkills: Чемпионат профессий среди дошкольников" П.Синютин, сумма гранта 800 тыс.руб.

- проект "Интерактивный скалодром для развития детей с интеллектуальными нарушениями" Р.Прудкий, сумма гранта 800 тыс.руб.

- проект "Выездная школа студенческого актива "Лидер СахГУ" Т.Сидоренко, сумма гранта 900 тыс. руб.

- проект "Основы начальной военной подготовки" Д.Ахмадиев, сумма гранта 1 млн руб.

- проект "Дальневосточная Победа" К.Номоконов, сумма гранта 1 млн. руб.

- проект "Открытый фестиваль молодежных театров "Декабрьские вечера" А.Черенкова, сумма гранта 1 млн руб.

- проект "Школа поисковика" О.Залозная, сумма гранта 1,1 млн. руб.

- проект "Профессиональный резерв 2020" Балкаров Анзор, сумма гранта 1,1 млн. руб.

- проект "Межрегиональный просветительский конкурс по молодежному благоустройству "Город, открытый тобой" В.Воронин, сумма гранта 1,2 млн. руб.

- проект "Медиаэкспедиция "Чем жива Россия" А.Рычагова, сумма гранта 1,3 млн. руб.

- проект "Туристическая социальная сеть MapKlap" А.Прихода, сумма гранта 1,3 млн. руб.

Справка

Всероссийский молодежный Форум "ОстроVа-2020" проходил на Сахалине 31 августа - 4 сентября 2020 г. Организаторы: Росмолодежь. Правительство Сахалинской области, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Задача и миссия Форума: поднять актуальные молодежные проблемы, в том числе в сфере политики, экономики, общества, обсудить возможности активного участия молодого поколения в повестке дня, вовлечения молодежи в решение различных проблем.

Сайт и соцсети: https://ostrova2020.ru/; https://www.instagram.com/ostrova.2020; https://vk.com/ostrova_2020; https://www.facebook.com/ostroVa2020

Пресс-центр Форума: Марина Лепина, 8-968-766-01-39, marinalepina@yandex.ru