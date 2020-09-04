На Сахалине завершает работу слет "ОстроVа-2020"

Финал Форума "ОстроVа" прошел 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны. Свое приветствие участникам Форума прислал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу: "У благодарной памяти потомков нет сроков давности. Выражаю вам искреннюю признательность за активную работу по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и за заботу о ветеранов. Желаю вам успешной работы и свершения планов и замыслов на благо Родины".
Основным содержанием церемонии открытия стало представление результатов работы треков.
Трек "ОстроVа Победы" провел в 14 школах Сахалина Урок Победы. На его основе разработаны интерактивные сценарии и методические рекомендации по проведению "Урока Победы" для регионов России, которые будут переданы "Волонтерам Победы" для дальнейшей реализации. Также детально описан чек-лист "Эффективная подготовка волонтерского сопровождения военных Парадов в регионах РФ", разработана дорожная карта развития казачества на Сахалине, предложены новые подходы в работе с детьми и молодежью (скретч-вечеринки, интерактивная платформа "Познай", квесты). Часть мероприятий была опробована в рамках форума, например, квест "Свободный Сахалин" о роли Дальнего Востока в окончании Второй мировой войны.
Трек "ОстроVа Мира" работал с современным определением понятия "патриотизм". Предложены новые подходы к патриотическому воспитанию: использование добровольчества как примера гражданского патриотизма, мирных патриотических образов в массовой культуре, разные подходы в работе с аудиторией разных возрастов. Спектр их применения широк - их могут использовать органы исполнительной власти, якорные предприятия региона, общественные и добровольческие организации, а также местные сообщества.
Трек "ОстроVа Перемен" в целях модернизации существующей системы молодежной политики предложил сформировать с участием Росстата социально-экономический портрет молодежи от 14 до 35 лет, чтобы анализировать ее реальные потребности, а также провести ряд социологических исследований для выявления запросов на создание условий для поддержки талантливой молодежи.
Трек "ОстроVа Медиа" создал сайт и Телеграмм-канал, а также провел ряд социологических опросов сахалинской молодежи. Проработал ряд проблемных кейсов - отношение к патриотизму, ценность исторических знаний о Второй мировой войне, представление о Сахалине, а также на их основе предложил решения, в тч с использованием информационных технологий и ресурсов. Разработки трека будут переданы в Росмолодежь, военно-патриотические организации, молодежные движения, образовательные организации, Правительство Сахалинской области, туристический бизнес.
Трек "ОстроVа Впечатлений" предложил варианты развития туристической индустрии на Сахалине, которые были поддержаны губернатором Сахалинской области В.Лимаренко. Определены 4 ключевых проекта, а также сформированы команды для их практической реализации. В работу включен руководитель Агентства по туризму Сахалинской области - участники трека создали чаты, которые де-факто являются рабочей группой проекта. Отправлены на разработку и практическое внедрение три проекта по развитию туризма на Дальнем Востоке. Их поддержал накануне на онлайн-встрече с участниками форума и Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ, речь о "Едином билете по Дальнему Востоку", мобильном приложении MapKlap.
Трек "ОстроVа Будущего" проработал образ будущего Сахалина. Разработано 17 инициатив по развитию и модернизации таких сфер, как политика, экономика региона, социальное развитие, экология, городская среда. Первые договоренности по реализации проектов уже достигнуты с министром госуправления Сахалинской области, замминистра здравоохранения области, местным предпринимательским сообществом, этнической группой нивхов. К работе будут подключены органы власти, бизнес и местные сообщества.
"Форум оставляет после себя реальный результат, - отмечает Олег Ляшко, программный директор форума "ОстроVа-2020". - Во-первых, в рамках Школы модераторов еще до начала форума было подготовлено 50 модераторов, которые теперь являются активом территории. Во-вторых, впервые мы реализовали модель, когда треки работали с конкретными запросами территории, привлекая для решения не именитых спикеров, а экспертов с разных уголков России, в тч местных жителей. В ходе взаимных обсуждений, обмениваясь опытом, они создавали решения. По каждому проекту мы имеем не просто идею, а пакет рекомендаций и конкретных описаний ее реализации. В таком виде эта практика доступна не только Сахалину, а может быть распространена и на другие территории России. Все разработки мы передаем организаторам - Федеральному агентству по делам молодежи, Правительству Сахалинской области и "Волонтерам Победы".
Также были объявлены победители грантового конкурса Росмолодежи, на который было подано 142 заявки, 87 были публично презентованы экспертам конкурса. К присуждению грантовой поддержки рекомендовано 20 проектов на общую сумму 14 698 000 руб.️
- проект "Творчество Без Границ" Е.Мулявко, сумма гранта 93 тыс.руб.
- проект "Синичкин день" Е.Юртайкина, сумма гранта 145 тыс.руб.
- проект "Школа русского жестового языка" Е.Билоус, сумма гранта 200 тыс.руб.
- проект "Sakhalin №3" А.Олехнович, сумма гранта 260 тыс.руб.
- проект "Школьная экономическая Лига (#ШЭЛ)" И.Тамаев, сумма гранта 300 тыс.руб.
- проект "Клуб молодых семей "Мы вместе" В.Курчатова, сумма гранта 300 тыс.руб.
- проект "Коснись прошлого" И.Меркель, сумма гранта 400 тыс.руб.
- проект "IV Сахалинский чемпионат по робототехнике" В.Попов, сумма гранта 700 тыс.руб.
- проект "Мир равных возможностей: профориентационный интенсив для детей с инвалидностью" А.Комаров, сумма гранта 800 тыс.руб.
- проект "KidSkills: Чемпионат профессий среди дошкольников" П.Синютин, сумма гранта 800 тыс.руб.
- проект "Интерактивный скалодром для развития детей с интеллектуальными нарушениями" Р.Прудкий, сумма гранта 800 тыс.руб.
- проект "Выездная школа студенческого актива "Лидер СахГУ" Т.Сидоренко, сумма гранта 900 тыс. руб.
- проект "Основы начальной военной подготовки" Д.Ахмадиев, сумма гранта 1 млн руб.
- проект "Дальневосточная Победа" К.Номоконов, сумма гранта 1 млн. руб.
- проект "Открытый фестиваль молодежных театров "Декабрьские вечера" А.Черенкова, сумма гранта 1 млн руб.
- проект "Школа поисковика" О.Залозная, сумма гранта 1,1 млн. руб.
- проект "Профессиональный резерв 2020" Балкаров Анзор, сумма гранта 1,1 млн. руб.
- проект "Межрегиональный просветительский конкурс по молодежному благоустройству "Город, открытый тобой" В.Воронин, сумма гранта 1,2 млн. руб.
- проект "Медиаэкспедиция "Чем жива Россия" А.Рычагова, сумма гранта 1,3 млн. руб.
- проект "Туристическая социальная сеть MapKlap" А.Прихода, сумма гранта 1,3 млн. руб.
Справка
Всероссийский молодежный Форум "ОстроVа-2020" проходил на Сахалине 31 августа - 4 сентября 2020 г. Организаторы: Росмолодежь. Правительство Сахалинской области, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Задача и миссия Форума: поднять актуальные молодежные проблемы, в том числе в сфере политики, экономики, общества, обсудить возможности активного участия молодого поколения в повестке дня, вовлечения молодежи в решение различных проблем.
Сайт и соцсети: https://ostrova2020.ru/; https://www.instagram.com/ostrova.2020; https://vk.com/ostrova_2020; https://www.facebook.com/ostroVa2020
Пресс-центр Форума: Марина Лепина, 8-968-766-01-39, marinalepina@yandex.ru