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04.09.2020 18:57
Рубрика: Культура

Российские библиотеки переходят на новый формат работы

Текст: Ирина Невинная
В рамках национального проекта "Культура" в регионах разработаны интересные проекты по расширению культурного пространства. В Республике Бурятия до конца этого года обновят 14 домов культуры, начнет работать модельная библиотека, виртуальный концертный зал, современное оборудование будет поставлено в кинозалы, - об этом "Российской газете" сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

"Особой популярностью у местных жителей пользуются модельные библиотеки, оборудованные в регионе в рамках федерального проекта "Культурная среда, - сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. - За прошлый год было создано пять таких библиотек: в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ, в селе Новая Брянь Заиграевского района, селе Усть-Кяхта Кяхтинского района, Северобайкальске и поселке Кижинга Кижингинского района".

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Все библиотеки совершенно разные: в одной сделан акцент на бурятскую культуру, в другой - на европейский стиль, третья - детская. Главное изменение: библиотеки - это не просто место, где выдают книги для чтения, они становятся настоящими культурными центрами и привлекают посетителей различными мероприятиями и программами.

"Модельные библиотеки отличает обязательный дизайн-проект, современное трансформируемое пространство. Так, в Центре чтения "Семейный меридиан", который открылся в Улан-Удэ, обеспечен открытый доступ к фондам - почти 20 тысяч изданий больше не прячут в хранилище, - рассказал заместитель культуры Республики Бурятия Николай Емонаков. - Каждый посетитель может пройтись между стеллажами и выбрать подходящую книгу".

Одно из главных требований к модельной библиотеке - это доступная среда, то есть учреждением должно быть удобно пользоваться людям с ограниченными физическими возможностями. Для этого в библиотеках установлены тактильные информационные указатели на языке Брайля, кнопка вызова сотрудников. "Обязателен доступ в интернет, наличие автоматизированных компьютерных рабочих мест и удобный график работы", - пояснил Николай Емонаков.

Библиотеки обеспечивают приходящим сюда людям комфортную атмосферу - от приятного зонального освещения до возможности выпить кофе и перекусить, зарядить телефон.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"В нашу библиотеку дети приходят не только взять книжки, но и сделать уроки и просто отдохнуть. Специально для них оборудована интерактивная стена, селфи-коврик, небольшой кинозал, закуплены развивающие настольные игры и 4D-книги. Библиотека стала не столько центром чтения, сколько центром общения, - рассказала заведующая библиотеки Анна Калашникова. - К нам приходят семьями".

До конца года планируется открытие еще одной модельной библиотеки в Улан-Удэ - филиал № 12. Здесь появится интерактивная детская комната, детский абонемент, также планируется обучать жителей компьютерной грамотности.

"Национальный проект "Культура" имеет несколько особенностей. Во-первых, приоритет муниципальным учреждениям. Второй специфический момент, который можно отметить - значительная часть финансирования идет на конкурсной основе. Республика Бурятия очень активна, мы приняли участие во всех конкурсных мероприятиях. Например, у нас открылись 11 муниципальных кинотеатров. Мы знаем, что целое поколение детей в отдаленных населенных пунктах выросло без широкоформатного кино, не имели возможности посещать кинотеатры", - подчеркнул Николай Емонаков.

В регионах Культура Литература ДФО Бурятия

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