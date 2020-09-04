Тайфун "Майсак" оставил без электричества 150 тысяч жителей Приморья

Тайфун "Майсак", который накануне обрушился на Приморский край, из-за обрывов ЛЭП и перехлестов проводов оставил без электричества более 70 населенных пунктов, где живут около 150 тысяч человек, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Было отключено 1200 подстанций и более 70 линий электропередач, устранением аварий занимались в общей сложности свыше 350 специальных бригад, оказывает помощь и МЧС. Значительную часть потребителей удалось подключить к электроснабжению", - отметила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Самая сложная ситуация в Хасанском, Шкотовском районах, Фокино. К некоторым местам аварий сложно подъехать, где-то работы осложняет протяженность электролиний. Тем не менее большинство отключений энергетики обещают устранить в течение сегодняшнего дня. Для полного восстановления может потребоваться несколько суток.

В четверг под властью тайфуна оказались юго-западные, западные районы и южное побережье края, где с 10 утра подул сильный ветер. Во второй половине дня скорость ветра выросла, порывы достигали 43 метров в секунду. По приблизительным подсчетам, повалены сотни деревьев, снесены десятки крыш.

В целом, по данным министерства ГО и ЧС Приморья, к восстановительным работам привлечены 4944 человека, 1759 единиц техники, в том числе 91 бульдозер, а также 87 плавсредств.

"Основной профиль работ - восстановление электроснабжения на обесточенных объектах, в том числе в жилых домах, уборка деревьев и восстановление крыш", - уточнили там.