В Благовещенске эвакуировали школьников из-за угрозы подтопления

В Благовещенске ликвидируют последствия сильного ливня, из-за которого подтоплено несколько социально-важных объектов.

"Утром в пятницу эвакуировали детей из второго корпуса гимназии №25, где вода стала поступать в электрощитовую", - сообщает пресс-служба мэрии.

Еще подтопило около 10 образовательных учреждений. 62 учащихся школы №22 переведены на дистанционное обучение, так как в селе Верхнеблаговещенское размыло мост и проезд временно невозможен.

В столице Приамурья ураган повалил 15 деревьев, подтоплены улицы Мухина, Ленина, районы Тайвань, микрорайон, Астрахановка, пятая стройка и КПП. Воду откачивают в Амурской областной клинической больнице и Амурской областной детской клинической больнице.