В Хабаровском крае сняли все действовавшие из-за COVID-19 ограничения

В Хабаровском крае с 4 сентября сняты все ограничения, вводившиеся ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Кроме того, с сегодняшнего дня разрешается проводить массовые культурные и спортивные мероприятия. Уже завтра пройдет футбольный матч между "СКА-Хабаровск" и московским Торпедо". В арене "Ерофей" возобновляются массовые катания. Однако соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах все равно придется.

Предприятиям по-прежнему будет необходимо дезинфицировать помещения. На входе в здание должен находиться антисептик для рук.

- Это решение принято, чтобы жители края могли постепенно вернуться к привычному образу жизни, - приводятся на сайте правительства края слова Михаила Дегтярева.

По последним данным, в регионе в общей сложности коронавирус диагностирован у 10309 человек. 8167 из этого числа выздоровели, 93 скончались.