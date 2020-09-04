Василий Орлов: "Амурская область приобретет еще 20 "скорых"

В ходе командировки в Константиновский район губернатор дал поручение областному министерству здравоохранения найти возможность приобретения новых машин "Скорой помощи".

Поводом послужило обращение водителя сельской амбулатории Владимира Пузатых на личном приеме граждан, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи.

- В ведении Константиновской больницы есть машины, обслуживающие амбулатории. Четыре из них - 2003-2006 годов выпуска. Они постоянно ломаются, и замены пока нет, - пожаловался Владимир Пузатых.

Всего в автопарке больницы 17 автомобилей. По словам и.о. министра здравоохранения Приамурья Светланы Леонтьевой, в нынешнем году больница получила одну машину, еще одна "скорая" придет по распределению в октябре. На 2021-й также намечена покупка одного специализированного авто.

- Износ транспорта - закономерное явление, аналогичная проблема есть и в других селах области. Региональному минздраву нужно приобрести 20 автомобилей и передать их в лечебные учреждения, в том числе и Константиновского района, - поставил задачу Василий Орлов.

В настоящее время в структуру службы скорой медицинской помощи Амурской области входят Благовещенская станция и 22 ее филиала.

- В "скорой помощи" трудятся 1025 работников, включая 118 врачей, 514 средних медработников, 329 водителей. Нагрузка на одну бригаду в районах составляет восемь-десять вызовов в сутки. В областном центре - 15-20, - сообщил главный врач "Станции скорой медицинской помощи города Благовещенска", главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Игорь Никишов.

Обновляется парк спецавтомобилей. Так, в начале июня в Приамурье в рамках государственных контрактов между правительством Амурской области и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации поступило 11 машин скорой медицинской помощи класса "С" (реанимобилей). Они предназначены для оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи силами реанимационных бригад, санитарной эвакуации и мониторинга состояния организма человека вне медицинской организации.

Каждый автомобиль оснащен современным оборудованием, в состав которого входят дефибриллятор, электрокардиограф, кислородный редуктор-ингалятор, комплекты средств для иммобилизации и транспортировки пациента, укладки для проведения реанимационных мероприятий и еще десятки наименований аппаратов, инструментов, приспособлений и медикаментов.

В короткие сроки автотранспорт - семь "фордов" и четыре УАЗа - прошел необходимую регистрацию и отправился в девять медицинских организаций. Три машины получила станция скорой медицинской помощи Благовещенска, по одной - отряды специализированной медпомощи Белогорской, Свободненской, Шимановской, Зейской, Тындинской, Райчихинской больниц, территориальный центр медицины катастроф областной клинической больницы и Сковородинская ЦРБ.

Содействие в оснащении станций скорой медпомощи оказывают и предприятия, работающие на территории Амурской области. В июне три новых автомобиля "скорой" отечественного производства были доставлены в Свободный из Нижнего Новгорода. Их специально для городской больницы приобрели компании СИБУР и НИПИГАЗ. Это универсальные машины, на которых могут работать как фельдшерские, так и врачебные бригады. Автомобили оснащены всем необходимым для эффективного и оперативного оказания медицинской помощи пациентам. По оценке медиков, пополнение автопарка новой техникой в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией стало своевременной поддержкой со стороны бизнеса.