Два видеоролика из Мордовии победили в окружном этапе "Диво России"

Два видеоролика из Мордовии - "#ТемниковНеОтпускает" и "Пазонь кудо" - признаны победителями окружного этапа Всероссийского конкурса "Диво России 2020".

Видеосюжет "#ТемниковНеОтпускает", созданный Корпорацией развития РМ совместно с Туристско-информационным центром города Темникова, стал финалистом окружных этапов конкурса. Жюри присудило ему первое место в номинации "Лучший рекламный ролик".

Кроме того, регион представил на конкурс два проекта Туристско-информационного центра Мордовии - "Пазонь кудо" ("Дом Бога" - прим. ред.) и "Презентационный видеоролик РМ.

Эти работы боролись за победу в номинациях "Туристские маршруты и экскурсии" и "Презентация территорий". И также завоевали награды: лучшим в своей номинации признан "Пазонь кудо", а Презентационный видеоролик РМ занял второе место.

Справка "РГ"

Ежегодный Всероссийский конкурс "Диво России" проводится с целью продвижения внутреннего и въездного туризма в РФ. Программа конкурса включает в себя демонстрации видеороликов и фильмов об интересных местах и достопримечательностях для путешествий по российским городам как жителей страны, так и иностранных гостей.