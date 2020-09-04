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04.09.2020 16:42
Рубрика: Власть

Глава Пензенской области вручил автомобили лучшим специалистам

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в Пензенской области состоялось в пятницу.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Соревнования в номинации "Лучший штукатур-маляр" проходили на базе восстанавливаемого Спасского кафедрального собора. Здесь произведены работы по штукатурке и покраске более трех тысяч квадратных метров. В состязаниях принимали участие 15 человек из пяти строительных организаций. С мужчинами наравне соревновались и женщины. Победителем стал Дудин Михаил Сергеевич, работающий у индивидуального предпринимателя. На втором месте представитель компании "Термодом", на третьем - сотрудница компании "Отделстрой".

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Конкурс в номинации "Лучший машинист асфальтоукладчика" проводился на дороге Нижний Ломов - Наровчат, где было уложено 1930 квадратных метра асфальтового покрытия. Соревновались десять специалистов из разных дорожных организаций. Первое место занял Юрий Горбатов из Пачелмы. Победителям в каждой из номинаций вручили дипломы и ценные подарки: за первое место - автомобили, за второе - телевизоры, за третье - ноутбуки.

Обращаясь к участникам и победителям конкурса профессионального мастерства на торжественной церемонии закрытия, губернатор Иван Белозерцев отметил важность проведения состязаний между мастерами прикладных специальностей.

- Символично, что мы подводим итоги на Соборной площади, где разместился Спасский кафедральный собор, в котором проходил один из этапов конкурса. Без человека, который владеет профессией рабочего, невозможно создавать. Этим занимаются люди, обладающие рабочими специальностями. Это строители, каменщики, плотники, сварщики, машинисты асфальтоукладчиков, токари, фрезеровщики и многие другие, - говорит Иван Белозерцев.

Он также отметил, что соревнования среди представителей рабочих профессий набирают популярность, становятся все более престижными. Их проведение способствует совершенствованию подготовки кадров в регионе и повышает интерес молодежи к рабочим специальностям.

В этом году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции конкурс проводился в несколько измененном формате. Однако от традиции решили не отказываться. Профессиональные состязания были проведены, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Иван Белозерцев поздравил победителей конкурса, поблагодарил участников, пожелал всем дальнейших трудовых успехов.

- На Пензенской земле работают умные, грамотные, профессиональные специалисты, которые показывают высокие результаты. Повышать престиж рабочих профессий сегодня необходимо - без представителей этих специальностей невозможно решить ни одной серьёзной задачи в сфере промышленности и строительства, - подчеркнул губернатор. - Посещая промышленные предприятия региона, я вижу, что для рабочих сегодня созданы хорошие условия труда, в коллективах много молодых людей, они освоили современное оборудование. В соответствии с соглашением, которое правительство Пензенской области заключило с руководителями предприятий региона, повышается зарплата работникам производства.

Пензенская промышленность продемонстрировала рост в пандемию. По итогам работы местных предприятий за январь-июль 2020 года индекс промышленного производства в регионе составил 105,6 процента. По этому показателю регион занял второе место в Приволжском федеральном округе. Индекс промышленного производства является одним из макроэкономических индикаторов развития производящего сектора экономики и считается основным при предоставлении информации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.

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