Школьников Чувашии будут учить финансовой грамотности

Во всех школах, высших и средне-специальных учебных заведениях Чувашии будет внедрена программа повышения финансовой грамотности населения.

Соглашение об этом подписали заместитель министра финансов России Тимур Максимов, врио главы Чувашии Олег Николаев, первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов и глава Совета Ассоциации банков РФ Анатолий Аксаков.

Действие региональной программы затронет даже образовательные учреждения, расположенный в сельской местности, малых городах и труднодоступных населенных пунктах. Для ее реализации будет создан полномочный координационный орган.

- Сейчас в рамках последовательной работы минфина России заключено и действует 49 двусторонних соглашений с регионами. Впервые мы заключили соглашение в четырехстороннем формате. Уверены, что такое расширение количества участников даст дополнительную возможность Республике выйти на новый уровень финансовой грамотности населения, что, несомненно, скажется в дальнейшем и на улучшении качества жизни ее граждан, - отметил на встрече замминистра финансов Тимур Максимов.

По словам Олега Николаева, благодаря программе у жителей Чувашии появится больше возможностей обучиться основам ведения личного бюджета.

- Жители республики получат больше конкретной информации, как распоряжаться своими деньгами, как планировать личный бюджет, как использовать те или иные финансовые инструменты, в том числе инвестиционного характера. Это даст возможность подрастающему поколению уже со школьной скамьи владеть основами планирования личных финансов, - сказал руководитель региона.

Кроме этого, жители Чувашии смогут использовать финансовое планирование не просто как инструмент накопления денежных средств, но и как дополнительный способ заработка.

По мнению Анатолия Аксакова, внедрение программы станет для региона дополнительным элементом инвестиционной привлекательности.

- Очень важно, что и минфин России, и Центробанк России на уровне самых высоких руководителей желают помогать республике, желают не только повышать финансовую грамотность, но и создавать все условия, чтобы финансовые ресурсы шли в финансово грамотную республику, - заявил он.