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04.09.2020 07:11

Школьников Чувашии будут учить финансовой грамотности

Текст: Сергей Кирсанов
Во всех школах, высших и средне-специальных учебных заведениях Чувашии будет внедрена программа повышения финансовой грамотности населения.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Соглашение об этом подписали заместитель министра финансов России Тимур Максимов, врио главы Чувашии Олег Николаев, первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов и глава Совета Ассоциации банков РФ Анатолий Аксаков.

Действие региональной программы затронет даже образовательные учреждения, расположенный в сельской местности, малых городах и труднодоступных населенных пунктах. Для ее реализации будет создан полномочный координационный орган.

Фото: Михаил Квасов/РГ
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- Сейчас в рамках последовательной работы минфина России заключено и действует 49 двусторонних соглашений с регионами. Впервые мы заключили соглашение в четырехстороннем формате. Уверены, что такое расширение количества участников даст дополнительную возможность Республике выйти на новый уровень финансовой грамотности населения, что, несомненно, скажется в дальнейшем и на улучшении качества жизни ее граждан, - отметил на встрече замминистра финансов Тимур Максимов.

По словам Олега Николаева, благодаря программе у жителей Чувашии появится больше возможностей обучиться основам ведения личного бюджета.

- Жители республики получат больше конкретной информации, как распоряжаться своими деньгами, как планировать личный бюджет, как использовать те или иные финансовые инструменты, в том числе инвестиционного характера. Это даст возможность подрастающему поколению уже со школьной скамьи владеть основами планирования личных финансов, - сказал руководитель региона.

Кроме этого, жители Чувашии смогут использовать финансовое планирование не просто как инструмент накопления денежных средств, но и как дополнительный способ заработка.

По мнению Анатолия Аксакова, внедрение программы станет для региона дополнительным элементом инвестиционной привлекательности.

- Очень важно, что и минфин России, и Центробанк России на уровне самых высоких руководителей желают помогать республике, желают не только повышать финансовую грамотность, но и создавать все условия, чтобы финансовые ресурсы шли в финансово грамотную республику, - заявил он.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия - путь к успеху

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