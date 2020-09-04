Сотрудники Саратовского НПЗ поздравили ветеранов с Днем нефтяника

Новости

Собянин рассказал Путину об испытаниях вакцины от коронавируса в Москве 13:50
Начались съемки второго сезона сериала "Рагнарёк" 13:37
Россиянин установил мировой рекорд по скорости подъема на Эльбрус 13:15
В Красноярском крае задержали подростка, готовившего теракт в школе 13:12
Покончил с собой актер из "Санта-Барбары" Питер Ликасси 12:39
Московские троллейбусы вышли на музейный маршрут 12:34
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 20 сентября 12:30
Песков назвал условие начала следствия де-факто по ситуации с Навальным 12:28
#Москвастобой открыла рубрику "Люди города" 12:23
Путин получит доклад о переданных Минском документах по ситуации с Навальным 12:22
В Выксе осудили группировку, поставлявшую "синтетику" в регионы РФ 12:22
Жителя Сочи будут судить за скупку государственных наград 12:08
В Москве прощаются с Борисом Клюевым 12:02
Наблюдать за добровольцами на III этапе испытания вакцины будут полгода 11:58
В Крыму возродят Межгорное водохранилище 11:52
Берлускони госпитализирован с коронавирусом 11:28
МВД Беларуси надеется восстановить сайт к вечеру 11:18
С 10 сентября "Аэрофлот" возобновляет авиарейсы на Мальдивы 11:10
Выдан первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности 11:04
Собянин: Количество выявляемых случаев заражения снизилось в 10 раз 11:02
На ММКЯ подвели итоги литературного конкурса "Лето любви… По Фаренгейту" 11:01
WADA может не допустить спортсменов из США к Олимпийским играм 11:01
В Приамурье после травмирования школьников от кварцевания завели дело 10:56
Часть Полтавы накрыло дымом из-за пожара на свалке 10:44
Собянин: Москва не готовилась к пандемии, но город был готов к ней 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
04.09.2020 13:30

Сотрудники Саратовского НПЗ поздравили ветеранов с Днем нефтяника

Молодые специалисты и представители Совета старших операторов Саратовского НПЗ (входит в ПАО "НК "Роснефть") совместно с профсоюзной организацией завода поздравили ветеранов предприятия с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ

Более 220 ветеранам, проработавшим на Саратовском НПЗ 35 и более лет, волонтеры вручили поздравительные открытки и подарки.

Это уже третья акция по передаче подарков бывшим работникам предприятия в этом году. В мае-июне в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне подарки были вручены 57 труженикам тыла и участнику войны.

Поддержка ветеранов является одним из главных направлений социальной политики компании "Роснефть". Ветеранская организация нефтеперерабатывающего завода объединяет более 800 человек и является одной из самых больших в регионе.

Для бывших сотрудников завода здесь всегда открыты двери. Ветераны - почетные гости на общезаводских мероприятиях. Для людей старшего поколения проводятся вечера отдыха, экскурсионные поездки, устраиваются чествования юбиляров. Ветеранам оказывают материальную помощь, предоставляют билеты в кино и театры, бесплатно выделяют санаторно-курортные путевки.

В свою очередь они также всегда готовы помочь родному заводу. Бывшие работники предприятия участвуют в программе наставничества, делятся богатым профессиональным опытом с молодыми сотрудниками, помогают при реализации крупных инвестиционных проектов.

- Я работала на заводе с 1955 года оператором, а затем старшим оператором технологической установки - всего 45 лет, и он навсегда останется для меня родным, - рассказывает ветеран Саратовского НПЗ Любовь Григорьевская, - Хочу сказать большое спасибо руководству предприятия и компании "Роснефть", работникам, профсоюзу, что они никогда нас не забывают, помогают. Очень приятно было получить поздравление, всех ветеранов и работников завода я тоже от всего сердца поздравляю с профессиональным праздником!

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

Главное сегодня

Собянин сделал прививку от коронавируса
За сутки в России подтверждено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Цены на овес в России достигли исторического максимума