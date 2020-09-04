Сотрудники Саратовского НПЗ поздравили ветеранов с Днем нефтяника

Молодые специалисты и представители Совета старших операторов Саратовского НПЗ (входит в ПАО "НК "Роснефть") совместно с профсоюзной организацией завода поздравили ветеранов предприятия с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Более 220 ветеранам, проработавшим на Саратовском НПЗ 35 и более лет, волонтеры вручили поздравительные открытки и подарки.

Это уже третья акция по передаче подарков бывшим работникам предприятия в этом году. В мае-июне в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне подарки были вручены 57 труженикам тыла и участнику войны.

Поддержка ветеранов является одним из главных направлений социальной политики компании "Роснефть". Ветеранская организация нефтеперерабатывающего завода объединяет более 800 человек и является одной из самых больших в регионе.

Для бывших сотрудников завода здесь всегда открыты двери. Ветераны - почетные гости на общезаводских мероприятиях. Для людей старшего поколения проводятся вечера отдыха, экскурсионные поездки, устраиваются чествования юбиляров. Ветеранам оказывают материальную помощь, предоставляют билеты в кино и театры, бесплатно выделяют санаторно-курортные путевки.

В свою очередь они также всегда готовы помочь родному заводу. Бывшие работники предприятия участвуют в программе наставничества, делятся богатым профессиональным опытом с молодыми сотрудниками, помогают при реализации крупных инвестиционных проектов.

- Я работала на заводе с 1955 года оператором, а затем старшим оператором технологической установки - всего 45 лет, и он навсегда останется для меня родным, - рассказывает ветеран Саратовского НПЗ Любовь Григорьевская, - Хочу сказать большое спасибо руководству предприятия и компании "Роснефть", работникам, профсоюзу, что они никогда нас не забывают, помогают. Очень приятно было получить поздравление, всех ветеранов и работников завода я тоже от всего сердца поздравляю с профессиональным праздником!

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ