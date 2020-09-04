Три города Мордовии выиграли 170 миллионов рублей на благоустройство

В Мордовии три города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной среды. Рузаевка, Темников и Ардатов получат 170 миллионов рублей на благоустройство.

Как пояснили в Корпорации развития РМ, сотрудники которой принимали участие в формировании заявок на конкурс, железнодорожная столица региона Рузаевка получит 70 миллионов рублей на благоустройство городского парка. Старейший город республики Темников стал обладателем гранта в 50 миллионов на благоустройство парка имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева. Такая же сумма выделена на обновление Базарной площади в райцентре Ардатове.

- Мы рады за победителей, - прокомментировали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения РМ. - На данный момент готовимся к следующему этапу, который предварительно пройдет летом 2021 года. Участие в нем примут Ковылкино, Инсар и Краснослободск. Уже сейчас формируем рабочие группы и готовим заявки.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2018 года. Оценка проектов включает пять ключевых критериев: качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации. Последний, пятый показатель - степень и разнообразие форм участия граждан.