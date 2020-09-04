Три города Мордовии выиграли 170 миллионов рублей на благоустройство

Новости

Скончался главный конструктор самолета Ту-154 18:12
Минпросвещения не видит сбоев с обеспечением школьников горячим питанием 18:03
"Аталанта" объявила о переходе Алексея Миранчука 17:52
Более 1,2 тысяч жителей Севастополя получат статус ветеранов ВОВ 17:49
Глава МВД России заявил, что не видит никакого криминала в инциденте с Навальным 17:41
Для инвесторов создадут систему оценки рисков при вложении в проекты 17:39
Лавров: Страны БРИКС будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом 17:22
На Урале проверят данные о "скорой", отказавшейся помогать умирающему 17:12
Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным 17:11
Фальков призвал вузы уделить особое внимание первокурсникам-иностранцам 17:07
Отец Месси заявил, что пункт о 700 млн отступных утратил силу 17:01
Министры обороны крупнейших армий мира призвали к предотвращению гонки вооружений 16:49
"Ведьмак 3" выйдет на новом поколении консолей и ПК 16:46
Суд продлил арест трем бывшим полицейским по делу Голунова 16:39
Китай запустил многоразовый орбитальный модуль 16:28
В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета 16:20
Александр Новак: Доля ВИЭ в энергобалансе России достигнет 4-5% 16:18
Белорусы выиграли бронзу Гран-при Москвы по велоспорту 16:17
В Тбилиси погиб рабочий из-за взрыва баллона с кислородом 16:15
Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой 16:14
Фестиваль Srereoleto состоится 5-6 сентября в Санкт-Петербурге 16:13
Никиту Белых этапировали в Киров в качестве свидетеля 15:59
Когда в Москву придет "бабье лето" 15:54
На Урале детей после отдыха не пустят в школу без теста на COVID-19 15:54
Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
04.09.2020 16:50
Рубрика: Власть

Три города Мордовии выиграли 170 миллионов рублей на благоустройство

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
В Мордовии три города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной среды. Рузаевка, Темников и Ардатов получат 170 миллионов рублей на благоустройство.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Как пояснили в Корпорации развития РМ, сотрудники которой принимали участие в формировании заявок на конкурс, железнодорожная столица региона Рузаевка получит 70 миллионов рублей на благоустройство городского парка. Старейший город республики Темников стал обладателем гранта в 50 миллионов на благоустройство парка имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева. Такая же сумма выделена на обновление Базарной площади в райцентре Ардатове.

В Мордовии 18 НКО получили поддержку Фонда президентских грантов

- Мы рады за победителей, - прокомментировали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения РМ. - На данный момент готовимся к следующему этапу, который предварительно пройдет летом 2021 года. Участие в нем примут Ковылкино, Инсар и Краснослободск. Уже сейчас формируем рабочие группы и готовим заявки.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2018 года. Оценка проектов включает пять ключевых критериев: качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации. Последний, пятый показатель - степень и разнообразие форм участия граждан.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

Главное сегодня

Лавров: Страны БРИКС будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии у границы РФ
Собянин сделал прививку от коронавируса
Захвативший отделение банка в Москве мужчина признан невменяемым
Скончался главный конструктор самолета Ту-154
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования