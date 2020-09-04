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04.09.2020 12:22
Рубрика: Происшествия

В Выксе осудили группировку, поставлявшую "синтетику" в регионы РФ

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижегородской области получили сроки четверо участников преступной группы, производившей и продававшей синтетический наркотик. Об этом сообщает УФСБ по региону.

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Преступная группа производила синтетический наркотик "мефедрон" в помещении, расположенном в промышленной зоне города Выксы. Их задержали с поличным в 2018 году: участники группы произвели очередную партию вещества массой более 3,7 килограмма.

Сообщается, что свой продукт они реализовывали в различных регионах страны. Суд признал всех участников преступной группы виновными в незаконном производстве и сбыте наркотических веществ в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 228.1 УК РФ).

Три члена группы получили по десять лет лишения свободы в колонии строгого режима, четвертый приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Борьба с наркотиками РГ-Видео

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