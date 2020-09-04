В Пензенской области открыли производство товаров для сна

В "Кузнецком технопарке" запустили вторую очередь завода, входящего в группу компаний "ФомЛайн".

Это крупнейшее в России и Европе вертикально интегрированное производство эластичного пенополиуретана. Инновационный материал является основой для изготовления матрасов и товаров для сна. Планируется выпуск матрасов с максимальной производственной мощностью 200 тысяч изделий в год. Около 20 процентов продукции будет поставлять на экспорт в страны СНГ. Объем инвестиций в этот проект составляет 1,65 миллиарда рублей. В результате реализации проекта создано более 120 рабочих мест.

Город Кузнецк Пензенской области был выбран для строительства завода не случайно, здесь развитый мебельный кластер, создана необходимая инфраструктура для привлечения инвестиций и оказывается поддержка бизнесу на региональном уровне.

В официальной церемонии запуска новой производственной линии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

- Суперсовременное оборудование, прекрасные условия для работы. Созданы дополнительные рабочие места - это выполнение той задачи, которую ставит перед губернаторами президент России. И этот проект реализован на Пензенской земле. Я искренне благодарен за то, что инвесторы поверили в Пензенскую область. В свою очередь правительство региона окажет содействие в продвижении новой продукции, - заверил глава региона Иван Белозерцев.

Он напомнил предысторию создания этого производства, когда инвестор уже собирался строить завод в соседнем регионе, но после встречи с пензенским губернатором изменил решение и создал промышленное предприятие в Кузнецке.

- Сегодня здесь уже работают два завода, - констатировал Иван Белозерцев.

Напомним, в 2019 году на территории Кузнецкого городского округа предприятие "Кузнецкий технопарк", которое входит в группу компаний "ФомЛайн", завершило реализацию инвестиционного проекта по строительству завода по производству эластичного пенополиуретана. Масштабные вложения были направлены на приобретение инновационного высокотехнологичного оборудования. Современные технологии и высокая степень автоматизации позволили достичь максимальной производительности труда.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков назвал открытие производства в Кузнецке важным событием для российской промышленности.

- Мы гордимся, что самые первые кирпичики в основание здания будущего завода были заложены при поддержке Фонда развития промышленности. Это был первый проект, реализованный в Пензенской области. Сейчас таких проектов уже пять, - сказал замглавы федерального ведомства.

Поддержка по линии Фонда развития промышленности в Пензенской области приближается к миллиарду рублей. Региональное правительство развивает опыт работы по линии российского фонда, в том числе, развивая региональный фонд.

- Это очень важно, когда федеральный центр, регион, муниципалитет и бизнес находят новые точки роста и создают современные производства. Такие проекты без личного участия губернатора не могут реализовываться, - подчеркнул Василий Осьмаков.

Завод в городе Кузнецке стал 11-м предприятием компании "ФомЛайн" в России и странах СНГ. Предприятие расположено на территории бывшего Кузнецкого завода радиоприборов. Площадка, предназначенная для реализации проектов компании "ФомЛайн", занимает около 23 гектаров.

По словам председателя Совета директоров ГК "ФомЛайн" Артура Согомоняна, Кузнецк является городом, где развито мебельное производство. Это открывает широкие возможности для сбыта готовой продукции - поролона и матрасов. В планах у группы компаний дальнейшее расширение производства в городе Кузнецке.

Справка "РГ"

В этом году в промышленном комплексе Пензенской области реализуется 23 инвестпроекта на сумму около пяти миллиардов рублей. Планируется создать порядка 600 рабочих мест. В числе наиболее крупных инвестиционных проектов помимо завода по производству матрасов в Кузнецке, ввод цеха "Станкомашстроем", модернизация мебельного производства компании "Лером" и запуск производства индустриального домостроения компании "Жилстрой".