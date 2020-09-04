В Перми двоих мужчин осудили за кражу 830 тысяч рублей у пенсионерки

В Перми суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 161 УК РФ "Грабеж", двух уроженцев Сызрани

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, жертвой злоумышленников стала 82-летняя пенсионерка. Они подошли к ней на улице и рассказали трогательную историю о тяжело больном родственнике, которому требуется дорогостоящее лечение. Мужчины сообщили, что приехали из Казахстана, банковского счета в России у них нет, а деньги необходимы срочно.

В результате они уговорили пожилую женщину снять с банковского счета 830 тысяч рублей и пообещали в ближайшее время вернуть деньги с процентами. После того как пенсионерка отдала сбережения, ее вывезли за пределы города и вытолкнули из машины на трассе Пермь-Екатеринбург.

В дальнейшем грабители были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии в Самарской области, доставлены в Пермь и заключены под стражу. Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от трех до трех с половиной лет.