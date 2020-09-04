В Перми двоих мужчин осудили за кражу 830 тысяч рублей у пенсионерки

Новости

Часть Полтавы накрыло дымом из-за пожара на свалке 10:44
Собянин: Москва не готовилась к пандемии, но город был готов к ней 10:43
Роспотребнадзор: Иммунитет к COVID-19 имеют 12,4 процента свердловчан 10:36
В Москве проведут экскурсии по Северному речному вокзалу 10:30
Сергей Шойгу назвал лучшие в России места для отдыха и туризма 10:15
Собянин: Многие москвичи получили естественную иммунизацию от COVID 09:58
На Ставрополье после 4 дней поисков найдена пропавшая девочка 09:50
Роберт Дауни-младший уходит из киновселенной Marvel 09:47
В Москве число вакансий вышло на докризисный уровень 09:38
На следующей неделе в Приморье ждут новый тайфун 09:33
На Урале вынесли приговор за похищение мужчины на стройплощадке 09:14
Количество запросов россиян на перелеты на Мальдивы выросло в шесть раз 09:02
В небе над Петербургом 2,2 тысячи дронов устроили представление 09:00
В Анапе в ДТП с автобусом пострадали 9 человек 08:59
На Украине раскритиковали внешний вид Зеленского 08:55
В Японии 11 человек пострадали при землетрясении 08:51
Медведев, Рублев и Хачанов вышли в третий круг US Open 08:47
Дзюба догнал Бесчастных по голам за сборную России 08:32
Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Айлендерс" в овертайме 08:22
Пушков прокомментировал угрозы США в адрес России из-за Беларуси 08:17
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум 08:11
Россияне стали чаще покупать дорогие смартфоны 07:55
Более четырех миллионов человек заразились коронавирусом в Бразилии 07:10
В Хабаровском крае сняли все действовавшие из-за COVID-19 ограничения 06:41
Bloomberg назвал самую богатую женщину в мире 06:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
04.09.2020 10:40
Рубрика: Происшествия

В Перми двоих мужчин осудили за кражу 830 тысяч рублей у пенсионерки

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 161 УК РФ "Грабеж", двух уроженцев Сызрани

Фото: iStock
В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, жертвой злоумышленников стала 82-летняя пенсионерка. Они подошли к ней на улице и рассказали трогательную историю о тяжело больном родственнике, которому требуется дорогостоящее лечение. Мужчины сообщили, что приехали из Казахстана, банковского счета в России у них нет, а деньги необходимы срочно.

В результате они уговорили пожилую женщину снять с банковского счета 830 тысяч рублей и пообещали в ближайшее время вернуть деньги с процентами. После того как пенсионерка отдала сбережения, ее вывезли за пределы города и вытолкнули из машины на трассе Пермь-Екатеринбург.

В дальнейшем грабители были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии в Самарской области, доставлены в Пермь и заключены под стражу. Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от трех до трех с половиной лет.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

В Госдуме назвали абсурдом идею США о превентивных санкциях против РФ
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Цены на овес в России достигли исторического максимума
Трамп: Если США наладят отношения с Россией, это будет хорошо
Россияне стали через суд удалять оскорбления в Сети
В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники