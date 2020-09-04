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04.09.2020 14:42
Рубрика: Происшествия

В Перми умер младенец, которого везли на лечение из Абакана в Москву

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми не смогли спасти младенца, который находился на борту самолета, совершившего экстренную посадку в международном аэропорту Пермь.

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Воздушное судно следовало рейсом Абакан - Москва. Причиной посадки самолета стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров - четырехмесячного ребенка.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в министерстве здравоохранения Пермского края, несовершеннолетнего пассажира предполагалось доставить из Тувы в одну из московских клиник для лечения. Ребенка сопровождали родители и реаниматолог.

В аэропорт прибыли реаниматологи скорой медицинской помощи, также на месте находился сопровождавший пациента врач. Однако реанимировать ребенка не удалось.

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