В самарской школе умерла девочка

В Самаре СУ СК РФ по региону проводит досредственную проверку по факту смерти ребенка в школе, сообщили "РГ" в ведомстве.

Была перемена, во время которой учитель английского языка переводила группу детей для занятий в класс, который находился на другом этаже. В этот момент одной из учениц стало плохо, она упала и умерла.

Появилась неподтвержденная пока следственными органами информация о том, что детям пришлось несколько раз ходить с первого этажа на четвертый и обратно. А у девочки якобы было сердечное заболевание, поэтому она не выдержала нагрузки.

Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам экспертизы.