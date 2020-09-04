В школах пяти регионов стартовал проект "Менделеевские классы"

Современных специалистов для химической отрасли будут готовить со школьной скамьи: в школах пяти российских регионов стартовал федеральный проект "Менделеевские классы".

Восьмиклассники Удмуртской республики, Иркутской, Кировской, Курганской и Саратовской областей будут углубленно изучать химию и математику, и заниматься исследованиями по методикам, разработанным под руководством крупнейшего профильного вуза страны - Российского химико-технологическом университета им. Менделеева. С наукой ребят будут знакомить не только школьные учителя, но и вузовские профессора, и специалисты ведущих областных химико-технологический предприятий.

- Школьники "входят" в проект в 8 классе, когда только начинают знакомиться с основами химии, и остаются в нем до окончания школы, - рассказал "РГ" проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ им. Менделеева Игорь Еремин. - Пять регионов - только начало. К проекту уже готовы подключиться Башкортостан, Пермский край, Мурманская, Нижегородская, Оренбургская и другие области. Выстраивается по-настоящему всероссийский проект.

Выпускников "Менделеевских классов" ждет приятный бонус: они смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в РХТУ. Решение уже принято, подтвердил Игорь Еремин.

А еще в планах после выпускных экзаменов присуждать ребятам с квалификацию "Химик-лаборант". Так что у ребят сразу после школы уже будет рабочая профессия.

В чем же отличие "Менделеевских" уроков от обычных школьных занятий по химии?

- Ребята смогут каждую неделю участвовать в вебинарах по химии и математике с преподавателями высшей школы, - говорит Игорь Еремин. - Конечно, это углубленная программа обучения: школьники получают знания в соответствии со стандартами, но при этом появляется по два дополнительных занятия в неделю по химии и математике. Но самое главное отличие - упор на практические занятия в лабораториях.

По мнению Еремина, часто у школьников нет возможности поучаствовать в лабораторных занятиях: на всех не хватает оборудования. Приходится ограничиваться только экспериментами, которые проводит учитель.

- В "Менделеевских классах" поучаствовать в практических опытах сможет каждый ученик, - обещает проректор РХТУ. - Школы получат наборы для проведения лабораторных работ, которые мы назвали "Mendeleev Box" (Менделеев бокс). Там ученики смогут найти все необходимое оборудование и реактивы для проведения ярких и наглядных химических экспериментов. Конечно, под контролем учителя.

Но у всех ли педагогов достаточно навыков для ведения "менделеевских" уроков? Что, если кому-то потребуется "поднять" планку?

- Мы готовы и очно, и онлайн поддерживать учителей, и даже разрабатываем для них программу ежегодного повышения квалификации, - подчеркнул Игорь Еремин. - Используем опыт нашей Международной академии бизнеса Mendeleev, которая обучает десятки тысяч человек в год по программам допобразования, а также опыт вузовской профессуры. Так как "Менделеевские классы" - проект для старшеклассников, мы можем использовать и практику работы со студентами младших курсов университета. Словом, формируется уникальная методика обучения для учителей, где есть все необходимое для воспитания школьников нового поколения.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в рамках нацпроекта "Образование" со следующего года сельские школы начнут оборудовать лабораториями. Как должен выглядеть современный кабинет химии?

- Сегодня не составит труда так обустроить класс химии в обычной школе, что он не уступит серьезным лабораториям университетского уровня. Вся необходимая для этого приборная база уже доступна на рынке, - отмечает Еремин. - Менделеев-боксы, да и вся "начинка" проекта не требуют многомиллионных затрат на оборудование школьных классов. Но эксперименты, которые ученики смогут проводить вместе с учителем, не уступят по уровню значимости тем, что практикуют в дорогостоящих лабораториях иных лицеев.

Кстати, первый химический детский технопарк "Менделеев Центр", который был открыт в феврале 2020 года на базе РХТУ им. Менделеева, может стать площадкой для практических занятий по химии в рамках возможных выездных мероприятий "Менделеевских классов", а также онлайн-лекторием, где будут транслироваться эксперименты.