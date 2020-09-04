В Тольятти на АТП внедрили принципы бережливого производства

На муниципальном предприятии "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" подвели итоги участия в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". Образцовый поток здесь запустили силами экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Теперь время, затраченное на техобслуживание автобуса, сократилось почти в два раза, при этом трудоемкость процесса уменьшилась на 30 процентов. От этого выиграло и предприятие, и сотрудники, и пассажиры.

Теперь с техобслуживанием автобуса сотрудники справляются не за два, а за один день. Фото: Правительство Самарской области

Тольяттинское ПАТП №3 - единственное в городе муниципальное предприятие, которое занимается автобусными пассажирскими перевозками по 43 маршрутам. Чтобы повысить рентабельность, оно подключилось к нацпроекту в числе первых еще в 2019 году. Эксперты ФЦК во время десанта на предприятие проанализировали самые "узкие" и проблемные участки, где не обходилось без простоев.

- Мы выявили порядка 50 проблем. Сотрудники предприятия очень много передвигались. Доходило до того, что работнику, чтобы провести техобслуживание, приходилось идти элементарно за маслом, тратя порядка 15-20 минут, - рассказал старший руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин, - Для нас также важно было научить, показать сотрудникам предприятия их внутренние резервы.

В качестве пилотного проекта был выбран поток - техническое обслуживание №2 автобуса МАЗ-103. До конца июня здесь под управлением экспертов ФЦК команда АТП перезапустила образцовый производственный поток. Важно, что в этом процессе принимали участие не только инженерно-технические работники, но и рядовые сотрудники этого участка цеха. Предложения, которые они вносили, также учли. К примеру, смотровые ямы по просьбе слесарей стали глубже и светлее.

Но прежде всего на Тольяттинском ПАТП №3 удалось существенно сократить временные потери в производственном процессе, поменяв логистику. Так, склад для получения расходников располагался в другом корпусе: специалисты ожидали получения материалов не менее 25 минут. В итоге филиал склада разместили в непосредственной близости к потоку техобслуживание №2. Время получения расходников теперь составляет всего пять минут.

При этом навели капитальный порядок и на самом складе. Места хранения материалов организовали по системе 5 С (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, самодисциплина). Это система организации и рационализации рабочего места, один из инструментов бережливого производства. Ее внедрение повышает производительность труда за счет сокращения времени поиска материалов и предметов в рамках рабочего пространства.

Также на предприятии ускорили процесс выдачи масла, изменив фасовку. Теперь часть масла закупается в 20-ти литровых канистрах, вместо стандартных 200 литровых бочек. Кроме того, планирование на потоке техобслуживание №2 с учетом графика выхода транспорта по расписанию позволило снизить временные потери на 250 минут. Благодаря внедрению стандартов технологии, уборок и содержания рабочих мест удалось уменьшить фактическую трудоемкость техобслуживания и ремонта автобусов почти на треть.

Директор МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3 Александр Абрамов считает, что от нацпроекта выиграло не только АТП.

- Сокращение времени на техобслуживание где-то процентов на 50 за счет улучшения качества работ, сход с линии автобусов уменьшился тоже где-то процентов на 50. Конечно, от этого и пассажиры выиграли. Машины стали больше ремонтироваться, больше ездить, интервал движения теперь соблюдается, - пояснил он.

Сейчас на предприятии уже приступили к перезагрузке еще двух производственных участков и офисного отдела. Также в планах руководства - оснастить большинство автобусов газовым оборудованием, это экономичнее и экологичнее.

По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области Олега Жадаева, общее количество поданных региональными предприятиями заявок на участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" - 117.

- Сейчас на 44 предприятиях уже реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. Средний показатель повышения производительности труда по предприятиям (увеличение выработки) составил 133%, среднее снижение незавершенного производства - 50%, - отметил Олег Жадаев.

Справка "РГ":

В 2019 году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях - ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Это важнейшая часть стратегии лидерства региона.