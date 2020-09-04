В Ульяновской области наращивают борьбу с онкозаболеваниями

2 сентября ульяновский губернатор Сергей Морозов посетил Новоспасский и Тереньгульский районы области, где осмотрел ход реализации проектов, направленных на повышение помощи онкологическим пациентам, а также снижение смертности населения от злокачественных новообразований.

"В регионе особое внимание уделяется развитию онкологической службы. Уже в этом году будут завершены ремонтные работы для открытия центра амбулаторной помощи онкобольным. В здании расположится диагностический блок и дневной стационар. В перспективе нужно рассмотреть возможность организации и круглосуточного стационара. Также осмотрел строительство помещения под отделение МРТ. Одновременно с обновлением материально-технической базы нужно заниматься привлечением кадров. Для этого поручил руководству Новоспасской районной больницы активно сотрудничать с профильными научными кафедрами вузов. Кроме того, в 2022 году будет создано отделение паллиативной помощи для пациентов с онкологией в селе Солдатская Ташла, сейчас ведутся демонтажные работы", - сказал глава региона.

Создание Центра амбулаторной онкологической помощи предусмотрено национальным проектом "Здравоохранение", реализующегося по инициативе президента России Владимира Путина. В бюджете Ульяновской области на эти цели предусмотрены 20 млн рублей.

"К работам приступили в июне текущего года. Сейчас выполнен ремонт кровли, демонтаж окон, дверей, перегородок, системы отопления и водоснабжения, разборка конструкций полов. Открытие Центра планируется в декабре. Его основными функциями станут раннее выявление и диагностика рака, амбулаторное лечение и диспансерное наблюдение пациентов, обеспечение необходимыми лекарственными препаратами. Здесь также будет размещен дневной стационар. Для развития службы лучевой диагностики на базе больницы откроется кабинет МРТ диагностики", - прокомментировал главный врач Новоспасской районной больницы Александр Гашков.

Также губернатор осмотрел ход ремонтных работ паллиативного отделения Ульяновского онкологического диспансера, который находится в селе Солдатская Ташла Тереньгульского района.

В июне текущего года был заключен трехлетний контракт на ремонт здания для паллиативного отделения. Подготовлена подробная "дорожная карта" до октября 2022 года на общую сумму порядка 120 млн рублей.

В настоящее время выполняются наружные общестроительные работы. Уже проведено усиление фундаментов, наносится гидроизоляция, смонтирована магистраль временного отопления.

Как отмечают профильные специалисты, работа паллиативного отделения поможет усилить эффективность мер, направленных на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, а также снизить одногодичную летальность больных с такими новообразованиями.