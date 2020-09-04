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04.09.2020 12:23
Рубрика: Происшествия

Житель Кировской области порезал бритвой полицейского

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области житель Малмыжского района напал с бритвой на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

В Ростовской области нарушитель самоизоляции напал на полицейского

По версии силовиков, 3 сентября сотрудник полиции проводил разъяснительную беседу с 27-летним ранее судимым местным жителем на улице Комсомольской. Во время разговора последний неожиданно выхватил бритву, ударил полицейского в шею и убежал.

Сотруднику полиции оказали медицинскую помощь. Ударивший его мужчина вскоре был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Ему уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас следствие устанавливает все детали произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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