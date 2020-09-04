Житель Кировской области порезал бритвой полицейского

В Кировской области житель Малмыжского района напал с бритвой на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По версии силовиков, 3 сентября сотрудник полиции проводил разъяснительную беседу с 27-летним ранее судимым местным жителем на улице Комсомольской. Во время разговора последний неожиданно выхватил бритву, ударил полицейского в шею и убежал.

Сотруднику полиции оказали медицинскую помощь. Ударивший его мужчина вскоре был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Ему уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас следствие устанавливает все детали произошедшего.