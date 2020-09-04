Житель Татарстана в магазине напал с ножом на бывшую жену

В одном из магазинов Заинска в Татарстане мужчина набросился на бывшую жену с ножом. Женщина госпитализирована, злоумышленник объявлен в розыск.

Трагедия произошла в пятницу приблизительно в час дня в одном из алкомаркетов города. По версии СК РФ по РТ ранее женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее изнасиловал бывший супруг. Проследив за ней, злоумышленник дождался, когда потерпевшая зайдет в магазин, забежал вслед за ней и нанес множественные удары неустановленным колющим предметом по различным частям тела.

На видео с камер наблюдения видно, как женщина стоит у кассы и хочет расплатиться. В этот момент в торговый зал входит мужчина, достает нож из кармана и начинает наносить удары потерпевшей. Покупатели поначалу пытаются оттащить нападавшего, но безуспешно. Мужчина наносит несколько ударов ножом по спине и рукам, после чего покидает магазин.

- Ранения оказались не смертельными, потерпевшая жива, но госпитализирована, - рассказал журналистам старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.- Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство.

По его словам, потерпевшая 1976 года рождения является бывшей женой предполагаемого преступника. Последний уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с избиением и угрозой убийством бывшей жены. В настоящее время мужчина 1973 года рождения объявлен в розыск.