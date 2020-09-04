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04.09.2020 11:05
Рубрика: Власть

Мэр Новосибирска вручил награды лауреатам городских премий

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Жителям Новосибирска, внесшим особый вклад в развитие города в 2020 году, вручены почетные награды.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Лауреатов городских премий в различных сферах деятельности, а также лучшие трудовые коллективы и учреждения поздравил мэр Анатолий Локоть на церемонии, посвященной 127-летию Новосибирска.

Традиционно День города отмечается с размахом в конце июня. В прошлом году в городском празднике приняли участие около 600 тысяч человек. Но в этом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия пришлось отменить.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Пусть сегодняшняя встреча проходит не в столь торжественной обстановке, как это было раньше, тем не менее мы собрались, чтобы поздравить тех, кто стал лучшим в своей сфере деятельности, и сказать им спасибо за этот труд, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Премию мэрии Новосибирска в области культуры и искусства "Человек года" глава города вручил артисту Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народному артисту России Андрею Гуревичу.

За выдающиеся заслуги в области литературы премии имени Н. Г. Гарина-Михайловского удостоен писатель, член городской общественной организации Союза писателей России Александр Денисенко.

Премия мэрии Новосибирска "Дети и город" в области воспитательной деятельности присвоена коллективу детского сада №77 комбинированного вида (заведующая - Ирина Туник).

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Член правления Новосибирского Союза архитекторов, руководитель секции "Совет Дома архитекторов" Елена Васехо, генеральный директор компании "Новосибирск СтройМастер" Вера Коновалова и директор Института архитектуры и градостроительства Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, профессор Алексей Гудков награждены премией имени И. П. Севастьянова, которая присуждается в области архитектуры и градостроительства.

Более двадцати новосибирцам за особые заслуги перед городом мэр Анатолий Локоть вручил высшую награду муниципалитета - Почетную грамоту Новосибирска.

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