Новосибирский губернатор написал "Диктант Победы"

Новости

Жителя Сочи будут судить за скупку государственных наград 12:08
В Москве прощаются с Борисом Клюевым 12:02
Наблюдать за добровольцами на III этапе испытания вакцины будут полгода 11:58
В Крыму возродят Межгорное водохранилище 11:52
Берлускони госпитализирован с коронавирусом 11:28
МВД Беларуси надеется восстановить сайт к вечеру 11:18
С 10 сентября "Аэрофлот" возобновляет авиарейсы на Мальдивы 11:10
Выдан первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности 11:04
Собянин: Количество выявляемых случаев заражения снизилось в 10 раз 11:02
На ММКЯ подвели итоги литературного конкурса "Лето любви… По Фаренгейту" 11:01
WADA может не допустить спортсменов из США к Олимпийским играм 11:01
В Приамурье после травмирования школьников от кварцевания завели дело 10:56
Часть Полтавы накрыло дымом из-за пожара на свалке 10:44
Собянин: Москва не готовилась к пандемии, но город был готов к ней 10:43
Роспотребнадзор: Иммунитет к COVID-19 имеют 12,4 процента свердловчан 10:36
В Москве проведут экскурсии по Северному речному вокзалу 10:30
Сергей Шойгу назвал лучшие в России места для отдыха и туризма 10:15
Собянин: Многие москвичи получили естественную иммунизацию от COVID 09:58
На Ставрополье после 4 дней поисков найдена пропавшая девочка 09:50
Роберт Дауни-младший уходит из киновселенной Marvel 09:47
В Москве число вакансий вышло на докризисный уровень 09:38
На следующей неделе в Приморье ждут новый тайфун 09:33
На Урале вынесли приговор за похищение мужчины на стройплощадке 09:14
Количество запросов россиян на перелеты на Мальдивы выросло в шесть раз 09:02
В небе над Петербургом 2,2 тысячи дронов устроили представление 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
04.09.2020 10:55
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор написал "Диктант Победы"

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие во всероссийской патриотической акции "Диктант Победы" 3 сентября.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Глава Новосибирской области написал "Диктант Победы" на одной из главных площадок областной столицы - в Новосибирском техническом колледже имени Александра Покрышкина. По его словам, главная цель и значимость этой акции в сохранении исторического наследия и богатства.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области поддержат грантами общественные инициативы

- Я второй раз принимаю участие в "Диктанте Победы" и, если честно - это затягивает. Один вопрос вызвал затруднение - сложно было вспомнить фамилию одного героя Великой Отечественной войны. Но на все остальные постарался ответить. А проверяющие оценят - правильно или нет, - поделился впечатлением Андрей Травников.

Герой России, депутат Госдумы РФ Александр Карелин написал Диктант в бердской общеобразовательной школе №2 "Спектр". По его словам, день проведения акции выбран не случайно - 2 сентября японцы подписали капитуляцию, а 3 сентября стал первым днем мирной жизни после Второй мировой войны.

- Участие в этой акции - это не только интересно, замечательно и правильно. Это еще и всенародная возможность проверить и подтвердить свои знания истории, - отметил Александр Карелин.

Напомним, что 3 сентября новосибирцы приняли участие в масштабной акции "Единой России" - "Диктант Победы", которая прошла по всей России и в 75 государствах мира. 6500 жителей региона написали Диктант на 200 площадках в учреждениях образования и культуры. Кроме того, свои знания о событиях Великой Отечественной войны проверили и на территориях четырех заводов, в числе которых и знаменитый завод имени Чкалова.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Цены на овес в России достигли исторического максимума
Трамп: Если США наладят отношения с Россией, это будет хорошо
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования