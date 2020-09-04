Новосибирский губернатор написал "Диктант Победы"

Секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие во всероссийской патриотической акции "Диктант Победы" 3 сентября.

Глава Новосибирской области написал "Диктант Победы" на одной из главных площадок областной столицы - в Новосибирском техническом колледже имени Александра Покрышкина. По его словам, главная цель и значимость этой акции в сохранении исторического наследия и богатства.

- Я второй раз принимаю участие в "Диктанте Победы" и, если честно - это затягивает. Один вопрос вызвал затруднение - сложно было вспомнить фамилию одного героя Великой Отечественной войны. Но на все остальные постарался ответить. А проверяющие оценят - правильно или нет, - поделился впечатлением Андрей Травников.

Герой России, депутат Госдумы РФ Александр Карелин написал Диктант в бердской общеобразовательной школе №2 "Спектр". По его словам, день проведения акции выбран не случайно - 2 сентября японцы подписали капитуляцию, а 3 сентября стал первым днем мирной жизни после Второй мировой войны.

- Участие в этой акции - это не только интересно, замечательно и правильно. Это еще и всенародная возможность проверить и подтвердить свои знания истории, - отметил Александр Карелин.

Напомним, что 3 сентября новосибирцы приняли участие в масштабной акции "Единой России" - "Диктант Победы", которая прошла по всей России и в 75 государствах мира. 6500 жителей региона написали Диктант на 200 площадках в учреждениях образования и культуры. Кроме того, свои знания о событиях Великой Отечественной войны проверили и на территориях четырех заводов, в числе которых и знаменитый завод имени Чкалова.