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04.09.2020 14:02
Рубрика: Власть

Новосибирским аграриям перечислят 200 миллионов рублей господдержки

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Более 200 миллионов рублей получат животноводческие хозяйства Новосибирской области в качестве субсидии на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников во время рабочей поездки в Баганский район.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Уже на следующей неделе 200 миллионов рублей будут направлены в минсельхоз области. Правительство региона понимает непростую ситуацию в сельском хозяйстве, которая в связи с засухой сложилась в Кулундинской зоне, - сказал губернатор. - Кроме того, я помню свое обещание увеличить поддержку на приобретение "химии" и удобрений, хотя признаюсь, что в этом году исполнять это обещание непросто, учитывая колоссальные расходы на борьбу с пандемией коронавируса.

На совещании, посвященном совершенствованию мер государственной поддержки АПК, Андрей Травников сообщил, что правительством региона принято постановление, которым предусмотрены дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных предприятий, особенно тех, которые пострадали из-за засушливого лета (большинство таких в Баганском, Карасукском, Купинском районах).

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Аграриям нужна поддержка для того, чтобы компенсировать потери и сохранить темпы развития, на которые все мы рассчитываем, - подчеркнул глава области.

По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, новая мера поддержки вводится на три года. Воспользоваться ею смогут 55 сельхозорганизаций.

Для них предусмотрена субсидия в размере 30 процентов от стоимости приобретенных минудобрений (обязательное условие - наличие поголовья КРС от 300 до 499 голов), 40 процентов - при поголовье от 500 до 999 животных, 50 процентов - при поголовье свыше 1000 голов.

Расходы на удобрения, которые были приобретены в четвертом квартале 2019 года, а это достаточно существенные объемы, также будут просубсидированы.

Согласно постановлению возмещение стоимости приобретенных средств защиты растений рассчитано на три года. Субсидия выделяется в размере 10, 20 и 30 процентов от стоимости средств (без НДС), исходя из поголовья.

Также за счет средств федерального бюджета Новосибирской области дополнительно выделено 58 миллионов рублей на собственную переработку бобов сои и семян рапса.

- Кроме того, мы продлили и установили дополнительные сроки приема документов на господдержку на 2020 год, - отметил глава областного минсельхоза.

Председатель Законодательного собрания области Андрей Шимкив считает новые механизмы поддержки АПК эффективными. Спикер поблагодарил губернатора и правительство региона за решение, которое было найдено в непростой экономической ситуации.

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