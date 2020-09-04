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04.09.2020 10:15
Рубрика: Экономика

Сергей Шойгу назвал лучшие в России места для отдыха и туризма

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Киты возле Шантарских островов. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Киты возле Шантарских островов. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Киты возле Шантарских островов. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, какие места в России стоит посетить туристам. Как передает РИА Новости, по мнению политика, на просторах нашей страны есть замечательные регионы, где можно получить невероятные впечатления.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Как считает Сергей Шойгу, осенью путешественникам стоит побывать на Камчатке, потому что именно в это время года там невероятно красиво. Зимой можно покататься на лыжах, например в Саянах, где одна из самых протяженных в стране горнолыжных трасс (в районе Саяно-Шушенской ГЭС, Республика Хакасия).

Также любителям этого вида спорта по душе придутся трассы в национальном парке "Зигальга" (Челябинская область) или в природном парке "Ергаки" (Красноярский край). Там девять месяцев в году лежит снег, однако климат более комфортный, чем выше в горах.

- Летом надо сплавляться по рекам, - считает Сергей Шойгу. - Шикарное занятие. А можно на Шантарских островах за китами наблюдать. Весной - туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где жизнь просыпается. В это время надо ехать на Енисей, Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво.

По словам президента Русского географического общества, в Европе подобных красот не увидеть, потому что там весна - "это лютики-подснежники". В России же реки "взрываются" в один день, ледоход идет вместе с бревнами: зрелище и сопутствующий "рев" производят сильное впечатление.

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