Сергей Шойгу назвал лучшие в России места для отдыха и туризма

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, какие места в России стоит посетить туристам. Как передает РИА Новости, по мнению политика, на просторах нашей страны есть замечательные регионы, где можно получить невероятные впечатления.

Как считает Сергей Шойгу, осенью путешественникам стоит побывать на Камчатке, потому что именно в это время года там невероятно красиво. Зимой можно покататься на лыжах, например в Саянах, где одна из самых протяженных в стране горнолыжных трасс (в районе Саяно-Шушенской ГЭС, Республика Хакасия).

Также любителям этого вида спорта по душе придутся трассы в национальном парке "Зигальга" (Челябинская область) или в природном парке "Ергаки" (Красноярский край). Там девять месяцев в году лежит снег, однако климат более комфортный, чем выше в горах.

- Летом надо сплавляться по рекам, - считает Сергей Шойгу. - Шикарное занятие. А можно на Шантарских островах за китами наблюдать. Весной - туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где жизнь просыпается. В это время надо ехать на Енисей, Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво.

По словам президента Русского географического общества, в Европе подобных красот не увидеть, потому что там весна - "это лютики-подснежники". В России же реки "взрываются" в один день, ледоход идет вместе с бревнами: зрелище и сопутствующий "рев" производят сильное впечатление.