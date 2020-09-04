Усольехимпром и БЦБК станут территориями развития

На промплощадках БЦБК и Усольехимпрома началась планомерная работа по рекультивации накопленных промышленных отходов. Много лет в этих точках экологические проблемы только копились, решения по ним не принимались.

В этом году Иркутская область вновь поменяла подрядчика на ликвидации отходов Байкальского ЦБК: им стала компания "Газэнергострой". В июне с ней заключили соглашение на снижение уровня щелокосодержащей и надшламовой жидкости. Благодаря этим мерам, перелив содержимого шлам-накопителей Байкалу больше не угрожает, даже в периоды сильных дождей.

- Сегодня Байкалу уже ничто не угрожает. Мы можем констатировать, что проведенные превентивные мероприятия дали возможность в ближайшие несколько лет не опасаться попадания отходов в озеро. Даже ливни, которые прошли в июле-августе, позволили нам пережить летний паводок 2020 года без потрясений, - заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции.

Кроме того, в 2019-2020 годах в районе БЦБК расчистили русла рек, чтобы снять селевую угрозу. В 2021 году начнется строительство противоселевых сооружений.

А к 31 января 2022 года новый подрядчик должен представить выбранную технологию утилизации. К 31 октября 2024 года промплощадка БЦБК будет полностью рекультивирована. По мнению Игоря Кобзева, эта территория должна стать местом перспективного развития - Байкальску нужны новые рабочие места.

Готов план действий и для Усолья-Сибирского. Сейчас здесь работают специалисты Росатома и химвойск Минобороны РФ. До 31 декабря 2021 года предстоит ликвидировать самые токсичные вещества - отходы 1 и 2 класса опасности, до конца 2023 года ликвидировать весь накопленный ущерб. Примерная стоимость пока не определена, но ясно, что счет идет на миллиарды.

Финансирование на утилизацию поступит по нацпроекту "Экология". 430 миллионов рублей на первоочередные мероприятия - утилизацию 5 самых опасных цистерн и установку противофильтрационных экранов вдоль берега Ангары для защиты от протечек из нефтяной линзы и рассольных скважин, поступили уже в этом году.

- Однако на той территории до сих пор работают предприятия, в том числе и связанны с гособоронзаказом. Мы бы хотели, чтобы эти предприятия остались и продолжали работать, поэтому ищем компромисс по их размещению, - отметил Игорь Кобзев.

Напомним, в этом году была создана межведомственная рабочая группа по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. В нее вошли представители федеральных министерств, госкорпорации "Росатом" и Иркутской области. Большое внимание уделяется безопасности проводимых работ, предусмотрена многоуровневая защита - системы подавления возможных выбросов и постоянный экологический мониторинг.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"