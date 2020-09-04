Усольехимпром и БЦБК станут территориями развития

Новости

#Москвастобой открыла рубрику "Люди города" 12:23
Путин получит доклад о переданных Минском документах по ситуации с Навальным 12:22
Жителя Сочи будут судить за скупку государственных наград 12:08
В Москве прощаются с Борисом Клюевым 12:02
Наблюдать за добровольцами на III этапе испытания вакцины будут полгода 11:58
В Крыму возродят Межгорное водохранилище 11:52
Берлускони госпитализирован с коронавирусом 11:28
МВД Беларуси надеется восстановить сайт к вечеру 11:18
С 10 сентября "Аэрофлот" возобновляет авиарейсы на Мальдивы 11:10
Выдан первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности 11:04
Собянин: Количество выявляемых случаев заражения снизилось в 10 раз 11:02
На ММКЯ подвели итоги литературного конкурса "Лето любви… По Фаренгейту" 11:01
WADA может не допустить спортсменов из США к Олимпийским играм 11:01
В Приамурье после травмирования школьников от кварцевания завели дело 10:56
Часть Полтавы накрыло дымом из-за пожара на свалке 10:44
Собянин: Москва не готовилась к пандемии, но город был готов к ней 10:43
Роспотребнадзор: Иммунитет к COVID-19 имеют 12,4 процента свердловчан 10:36
В Москве проведут экскурсии по Северному речному вокзалу 10:30
Сергей Шойгу назвал лучшие в России места для отдыха и туризма 10:15
Собянин: Многие москвичи получили естественную иммунизацию от COVID 09:58
На Ставрополье после 4 дней поисков найдена пропавшая девочка 09:50
Роберт Дауни-младший уходит из киновселенной Marvel 09:47
В Москве число вакансий вышло на докризисный уровень 09:38
На следующей неделе в Приморье ждут новый тайфун 09:33
На Урале вынесли приговор за похищение мужчины на стройплощадке 09:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
04.09.2020 11:18
Рубрика: Власть

Усольехимпром и БЦБК станут территориями развития

Текст: Екатерина Вострикова
На промплощадках БЦБК и Усольехимпрома началась планомерная работа по рекультивации накопленных промышленных отходов. Много лет в этих точках экологические проблемы только копились, решения по ним не принимались.

В этом году Иркутская область вновь поменяла подрядчика на ликвидации отходов Байкальского ЦБК: им стала компания "Газэнергострой". В июне с ней заключили соглашение на снижение уровня щелокосодержащей и надшламовой жидкости. Благодаря этим мерам, перелив содержимого шлам-накопителей Байкалу больше не угрожает, даже в периоды сильных дождей.

С промплощадки "Усольехимпрома" вывезли 92 тонны токсичных химикатов

- Сегодня Байкалу уже ничто не угрожает. Мы можем констатировать, что проведенные превентивные мероприятия дали возможность в ближайшие несколько лет не опасаться попадания отходов в озеро. Даже ливни, которые прошли в июле-августе, позволили нам пережить летний паводок 2020 года без потрясений, - заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции.

Кроме того, в 2019-2020 годах в районе БЦБК расчистили русла рек, чтобы снять селевую угрозу. В 2021 году начнется строительство противоселевых сооружений.

А к 31 января 2022 года новый подрядчик должен представить выбранную технологию утилизации. К 31 октября 2024 года промплощадка БЦБК будет полностью рекультивирована. По мнению Игоря Кобзева, эта территория должна стать местом перспективного развития - Байкальску нужны новые рабочие места.

Готов план действий и для Усолья-Сибирского. Сейчас здесь работают специалисты Росатома и химвойск Минобороны РФ. До 31 декабря 2021 года предстоит ликвидировать самые токсичные вещества - отходы 1 и 2 класса опасности, до конца 2023 года ликвидировать весь накопленный ущерб. Примерная стоимость пока не определена, но ясно, что счет идет на миллиарды.

Финансирование на утилизацию поступит по нацпроекту "Экология". 430 миллионов рублей на первоочередные мероприятия - утилизацию 5 самых опасных цистерн и установку противофильтрационных экранов вдоль берега Ангары для защиты от протечек из нефтяной линзы и рассольных скважин, поступили уже в этом году.

- Однако на той территории до сих пор работают предприятия, в том числе и связанны с гособоронзаказом. Мы бы хотели, чтобы эти предприятия остались и продолжали работать, поэтому ищем компромисс по их размещению, - отметил Игорь Кобзев.

Напомним, в этом году была создана межведомственная рабочая группа по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. В нее вошли представители федеральных министерств, госкорпорации "Росатом" и Иркутской области. Большое внимание уделяется безопасности проводимых работ, предусмотрена многоуровневая защита - системы подавления возможных выбросов и постоянный экологический мониторинг.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутская область - территория развития

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Цены на овес в России достигли исторического максимума
Трамп: Если США наладят отношения с Россией, это будет хорошо
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования