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04.09.2020 13:12
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае задержали подростка, готовившего теракт в школе

Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)

СК по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района. Подросток подозревается в подготовке теракта в городской школе, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Основанием для начала расследования стали материалы, собранные сотрудниками регионального управления ФСБ РФ.

- По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел по совершению террористического акта в образовательной школе, и с этой целью фигурант изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств. Затем он нашел необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении, - пояснили в СК по краю.

Следователи подчеркнули, что довести задуманное до конца подросток не смог "по независящим от него обстоятельствам". Он был задержан сотрудниками ФСБ.

Согласно информации следствия, в ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему инкриминируются следующие преступления: часть 1 статьи 30, часть 1 статьи205 УК РФ "Приготовление к террористическому акту", статья 205.3 УК РФ "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности", часть 1 статьи 222.1 УК РФ "Незаконные хранение и переноска взрывных устройств" и часть 1 статьи 223.1 УК РФ "Незаконное изготовление взрывных устройств".

Региональный СК будет ходатайствовать о заключении подростка под стражу.

Подросток, готовивший теракт в Красноярске, признан невменяемым
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