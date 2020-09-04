В Красноярском крае задержан стрелявший по детям мужчина

В Красноярском крае полицейские нашли и задержали 37-летнего мужчину, ранившего двух 15-летних подростков из пневматического оружия. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

- В четверг в дежурную часть поступило сообщение о том, что в лесном массиве ЗАТО Железногорска неизвестный стреляет по детям. На место происшествия незамедлительно выехал наряд войск Росгвардии, которые задержали мужчину. При себе у него обнаружили пневматический пистолет, - рассказали в полиции.

По информации правоохранителей, дети в результате попадания пуль получили незначительные травмы.

Изъятый у местного жителя пистолет направлен на экспертизу. По факту произошедшего ГУ МВД по краю возбуждено уголовное дело по части 1 стаитьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Стрелявший после задержания пояснил, что накануне поссорился с женой. Чтобы снять стресс, он пошел в лес пострелять из пневматики. Подростков он не заметил, уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МВД по краю.