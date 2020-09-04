В лесах Иркутской области стало меньше пожаров и незаконных рубок

- Будем усиливать контроль за этими территориями. Нами разработана дорожная карта, целевым показателем которой является общее снижение объемов незаконной заготовки древесины не менее чем на 10 процентов в сравнении с показателями прошлого года, - отметил он.
Итоги работы с арендаторами стали заметны и в сфере борьбы с лесными пожарами. Предварительные итоги показывают: в этом пожароопасном сезоне площадь, пройденная огнем, по сравнению с прошлым годом сократилась почти в 10 раз: в 2019 году - более 1 миллиона гектаров, а в этом только 117 тысяч. Не последнюю роль сыграло то, что большинство очагов были потушены в первый же день.
Снизилось и задымление населенных пунктов. В 2019 году оно продолжалось в общей сложности 30 дней, в текущем году - только шесть.
- От лесоарендаторов требуется соблюдение трех правил. Это порядок, помощь в тушении и профилактике пожаров и лесовосстановление, - отметил Игорь Кобзев.
Правда, заниматься полноценной борьбой с пожарами могут только крупные компании - как быть малому бизнесу в лесной сфере, кому не по карману держать парк пожарной техники и специалистов? В областном правительстве обещают найти компромисс и для них.
- Я сделал задачу по дальнейшему сокращению количества и площадей лесных пожаров приоритетной. Оперативность реагирования должна расти, а площадь, пройденная огнем, снижаться. Будем работать на предупреждение, запрещать доступ в леса во время высокой пожарной опасности и следить за соблюдением запрета, - резюмировал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
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