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04.09.2020 12:11
Рубрика: Происшествия

В Новосибирской области задержанный умер в отделе полиции

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Мужчина, задержанный после нападения на полицейских, скончался в дежурной части Искитимского межрайонного отдела МВД в Новосибирской области.

На Сахалине в отделе полиции умер задержанный

Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного полицейского главка, по данному факту проводится служебная проверка. Искитимец сам пришел в дежурную часть, налицо были признаки алкогольного опьянения. Переступив порог, он потребовал позвать оперативного дежурного. На замечания сотрудников полиции реагировал неадекватно, вел себя агрессивно. Бросил свой паспорт в дежурного, после ударил в лицо его помощника, а потом несколько раз попытался ткнуть в него тростью.

Посетителя задержали, однако, как говорят в полиции, он тут же потерял сознание. Полицейские вызвали "скорую", старались оказать первую помощь. Прибывшие через несколько минут врачи констатировали смерть мужчины. По заключению медиков, видимых признаков насильственной смерти нет. По предварительной версии, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность.

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