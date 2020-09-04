Россиянин установил мировой рекорд по скорости подъема на Эльбрус

В пятницу 4 сентября россиянин Евгений Марков установил новый мировой рекорд по скоростному восхождению на вершину горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Высочайшую точку Европы спортсмен покорял с поляны Азау на высоте 2300 метров до западной вершины горы - 5642 метра. На восхождение Маркову понадобилось всего 3 часа и 12 минут.

- Есть мировой рекорд по восхождению на Эльбрус. Сегодня российский спортсмен Евгений Марков с поляны Азау до западной вершины Эльбруса забежал за 3 часа 12 минут. Виталий Шкель уступил ему лишь две минуты. После этого Шкель побежал на вторую вершину и затем вниз. Ему понадобилось 4 часа 53 минуты 32 секунд, чтобы подняться на Западную и Восточную вершины Эльбруса с Азау и обратно, - рассказал директор международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race Евгений Колчанов в своем аккаунте в Facebook.

Оба российских спортсмена побили предыдущий рекорд скоростного восхождения, принадлежавший поляку Андржею Баргиелю, в августе 2010 года он забежал на вершину за 3 часа 23 минуты и 37 секунд.