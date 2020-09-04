Фестиваль Srereoleto состоится 5-6 сентября в Санкт-Петербурге

Девятнадцатый рок-фестиваль Stereoleto пройдет в Гавани Васильевского острова, в новом общественном пространстве, получившем название "Порт Севкабель". Состав участников вполне представительный: Земфира, Хаски, Anakondaz, NOIZE MC, "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки", Алена Швец, "Мэджикул" - почти 30 артистов и групп. Из зарубежных гостей на этот раз только белорусы, зато две группы: "Свидание" и Intelligence - очень интересные.

В этом году на Stereoleto построили три сцены: Главную, сцену Морзе и сцену Beestereo. А каждый артист или группа будут играть полновесные сет - от часа до полутора.

При этом нужно помнить, что на фестиваль необходимо приезжать в защитных масках: коронавирус по-прежнему не дремлет. Но у тех, кто окажется без масок, еще останется возможность купить, а, может, и бесплатно получить их у входа. По крайней мере, накануне об этом рассказывали сами организаторы.

Первые концерты начнутся 5 сентября в 15.50, а 6-го - уже в 16.10. Окончание каждого из фестивальных дней - ориентировочно в 23.00.

Цена билетов при этом гуманная: по три тысячи рублей.

Впрочем, на 6 сентября они уже распроданы - именно в этот вечер, в 21.20, на главную сцену выйдет Земфира, ставшая основным хэдлайнером Srereoleto-2020. Все ждут песен с ее нового альбома (шесть из них уже хорошо известны, особенно "Джозеф" и "Крым"), ну и, конечно, старых добрых хитов. Их у Земфиры много.

Кстати

Впервые на Stereoleto можно приплыть и на корабле - с этого года на фестивале организован и специальный речной круиз.