Минпросвещения не видит сбоев с обеспечением школьников горячим питанием

Министерство просвещения РФ не наблюдает серьезных сбоев по итогам мониторинга качества бесплатного горячего питания школьников. Об этом заявил министр Сергей Кравцов после встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает ТАСС.

- Горячее питание - очень важная тема. Мы совместно с Общероссийским народным фронтом ведем ежедневный мониторинг обеспечения бесплатным горячим здоровым питанием учащихся начальных классов, - рассказал Сергей Кравцов. - По итогам трех дней не видим серьезных сбоев.

Также министр поддержал инициативу Ленобласти о разработке стандарта школьного питания.

- Обязательно обсудим и посмотрим, как он будет реализовываться, - цитирует Сергея Кравцова РИА Новости. - При разработке этого стандарта обязательно нужно учитывать мнение профессионалов, Роспотребнадзора и мнение родителей.