Умер кинооператор, снявший "Окно в Париж" и "Приключения Шерлока Холмса"

На 72-ом году ушел из жизни выдающийся кинооператор "Ленфильма" Анатолий Петрович Лапшов, снявший многие знаковые фильмы, которые помнят и любят зрители, в том числе "Окно в Париж", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" "Господин оформитель", "Единожды солгав". О смерти оператора сообщили на киностудии "Ленфильм", которой он отдал четыре десятка лет.

"Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг. Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фантазировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал", - говорится в некрологе на сайте киностудии.

Анатолий Лапшов родился в Ленинграде в 1948 году. В 1968 он окончил факультет оборудования киноустановок Ленинградского кинотехникума, а через несколько лет продолжил образование на операторском факультете ВГИКа, который окончил в 1976 году.

В этом же году он пришел на киностудию "Ленфильм". В последние годы жизни он преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов.