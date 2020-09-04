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04.09.2020 12:53
Рубрика: Культура

В Цирке на Фонтанке открылась выставка, посвященная Александру Куприну

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Цирке на Фонтанке открылась выставка, посвященная 150-летию Александра Куприна. Цирк был любимым зрелищем и предметом изучения писателя. Со многими артистами его связывала дружба.
Фото: Пресс-служба Большого Санкт-Петербургского государственного цирка Фото: Пресс-служба Большого Санкт-Петербургского государственного цирка
Фото: Пресс-служба Большого Санкт-Петербургского государственного цирка

В произведениях Куприна фигурируют около 30 цирковых артистов. Читаем в рассказе, например: "Эту цирковую историю рассказал мне давным-давно, еще до революции и войны, мой добрый приятель, славный клоун Танти Джеретти", или "Дневная репетиция окончена. Друг мой, клоун Танти Джеретти, зовет меня к себе на завтрак…", или "На берегу Невы мы сидим в легком, качающемся поплавке-ресторанчике и едим раков в ожидании скромного ужина… Нас - пятеро: клоун из цирка Чинизелли, Танти Джеретти с женой Эрнестиной Эрнестовной; клоун Джиакомо Чирени (попросту Жакомино) из цирка "Модерн"; ваш покорный слуга и гастролировавший за прошедший сезон в обоих цирках укротитель диких зверей Леон Гурвич…"

Фото: Архив РИА Новости
В Петербурге открылась выставка, посвященная Ахматовой и Булгакову

Писателя любили и уважали в цирковом мире, он великолепно владел специфической терминологией. Ему было интересны рецензии, которые писали критики, журналисты, посмотрев представление. Любопытен критический очерк Куприна "Поэт арены", опубликованный в "Синем журнале" в 1911 году, где он отметил плюсы и минусы рецензий, некоторые неточности авторов. Читаем: "О цирке, манеже, гонках и скачках, об атлетах, клоунах, жокеях, боксерах, борцах, жонглерах и тореадорах - писалось очень много пустяков беллетристами, видавшими этот своеобразный мир "крови и песка" лишь из кресел третьего ряда. Настоящие же произведения этого рода можно пересчитать по пальцам, и, заметьте, все они опираются на глубокое изучение быта…".

- Выставку можно назвать литературной - представлено немало книг и газетных, журнальных статей из библиотеки музея (к слову, наш маленький музей обладает пятью тысячами книг, журналов, газет, связанных с родной тематикой). Здесь документы и подлинные фотографии артистов, которых Куприн упоминал в своих произведениях, которым посвящал целые рассказы, - проводит экскурсию для корреспондента "РГ" Юлия Осипова, сотрудник Музея циркового искусства. - Классик русской литературы - превосходный мастер коротких, емких рассказов.

Вот знаменитый клоун Жакомино и посвященный ему рассказ про маленькую обезьянку по имени Марья Ивановна, напечатанный в журнале "Советский цирк". Из статьи дочери писателя Ксении узнаем, как ее сводная сестра Лидия купила обезьянку, оказавшуюся проказницей, довольно вредной, и отдала ее отцу. Куприн "наградил" павиана именем своей знакомой, которая ему чем-то не угодила, и подарил ее клоуну. Животное выступало в Цирке Чинизелли.

Фото: Пресс-служба Большого Санкт-Петербургского государственного цирка

Витрина, посвященная наездникам. Вспомним рассказы "Ольга Сур" и "Легче воздуха" - о замечательной артистке, грациозной наезднице. Видим на фото Ольгу, а также ее отца, супруга и сестру. А еще борцов, с которыми дружил Куприн. Существует легенда, что русского богатыря Ивана Поддубного привел в цирк именно Куприн. Впоследствии "чемпион среди чемпионов" говорил: "Многим я обязан Куприну. Он открыл мне тайну, дал мне "борцовское сердце".

Рассказ "В цирке" - о борце Арбузове, его последней борьбе - с американцем Ребером (Рейберъ). Сохранились подлинные фото борцов - Рейбера и немца, чемпиона мира Поля Абса (Абсъ). А вот и наш Иван Заикин, "волжский богатырь",  "капитан воздуха" и "король железа" - сначала он назван знаменитым авиатором, а затем уж известным борцом. Если кто не знает - и Заикин, и Куприн стояли у истоков авиации. Куприн поднимался в небо на воздушном шаре и аэропланах, этим увлечением он заразил и своего друга Заикина. Выставлено фото силача, который держит Александра Ивановича на руках.

Рассказ "Белый пудель", который изучают в школе. Как же без него? История про трех бродячих артистов - старика, мальчика и дрессированного пса Арто.

Фото: пресс-служба Росгосцирка
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Интересно взглянуть на письмо Куприна к Чехову (в витрине - копия), в котором он рассказывает про номер популярных в то время артистов Дьяволо, увиденный в Петербурге, в Цирке Чинизелли - детально, в аршинах описывает трек, по которому ездили велосипедисты.

Куприн писал и о зарубежных артистах. Например, рассказ "Блондель" - об отважном французском эквилибристе Шарле Блондене, который не только прошел по канату, натянутому через Ниагарский водопад, но и пронес одного из зрителей. Или "Дочь великого Барнума". Барнум - знаменитый в XIX веке антрепренер, организовал в Америке цирк своего имени - невиданный трехманежный.

Писатель 17 лет провел в эмиграции - в 1920 году уехал в Париж и, скучая там по цирку, побывал "у Молье". Организовал цирк Эрнест Молье, наездник, энтузиаст, представления давали редко, артисты выступали только для аристократов. Посетив одно из них, Куприн написал очерк "Свободный цирк" (свободный от предрассудков) - и его можно прочесть на выставке. А еще разглядеть уникальный снимок с представления. В чем его уникальность? Оказывается, обычно первый ряд занимали мужчины, а тут видим среди публики трех дам.

Ну и "вишенка на торте". Самый уникальный экспонат, гордость работников музея - письмо Куприна от 2 мая 1917 года в редакцию газеты "Эхо цирка", орган Международного Союза Артистов Цирка. Благодарность писателя за полученный экземпляр - самый первый. Подлинник, журналисты передали его цирку в год основания музея - в 1928 году. В письме Куприн подчеркивает, что ни к одним представителям искусства он не относится "с такой любовью и таким уважением, как к артистам цирка", "с удовольствием готов служить вашим начинаниям".

Запах Цирка Чинизелли

И в завершение. На выставке представлен изысканный аромат-реконструкция Цирка Чинизелли 19 века, посвящение открытию первого стационарного, каменного цирка в России (1877 год). Подарок Гильдии парфюмеров России.

Фото: Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства
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- Куприн описывал ощущения артистов, переживающих не только счастье, радость, восторг, влюбленности, но и боль, страдание. Описывал звуки (как бежит, к примеру, лошадь или идет медведь) и запахи. Известно, что запах может навевать воспоминания, - поясняет Юлия Осипова. - Каким был запах цирка времен итальянца Гаэтано Чинизелли? Дамы одеты в меха - это один аромат, парфюм, окутывающий их - еще один. Горели газовые рожки (лампы) - еще запах. Животные - лошади, медведи, львы, тигры, рептилии… Тырса - смесь из опилок и песка. Не забудьте и про запах пота артистов…

Особый аромат цирка описал Александр Куприн в "Дурном каламбуре": " Кто из нас избежал его чудесной, здоровой, крепящей магии? Кто из нас забыл этот яркий свет, этот приятный запах конюшни, духов, пудры и лайковых перчаток, этого шелка и атласа блестящих цирковых костюмов, щелканье бича, холеных, рослых, прекрасных лошадей, выпуклые мускулы артистов?".

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