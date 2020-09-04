В небе над Петербургом 2,2 тысячи дронов устроили представление

В центре Петербурга в небо поднялись 2,2 тысячи беспилотников. Дроны выстраивались в живые картины, посвященные 75-летию Победы.

Образы солдата, вечного огня, слова о памяти и скорби.

Репетиция шоу прошла несколько дней назад и уже тогда вызвала восторженные отклики пользователей соцсетей: в Петербурге никогда не бывало подобного действа.

Более того, ничего подобного не было и по всей стране, поэтому на мероприятии присутствовал представитель Книги рекордов России, который подтвердил, что акция действительно стала рекордсменом по числу дронов, одновременно находящихся в воздухе.