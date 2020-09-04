В Петербурге годовалая девочка попала в больницу после избиения

В Петербурге годовалая девочка была доставлена в один из детских стационаров города с многочисленными травмами головы и тела. Врачи сообщили о случившемся в полицию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ребенка доставили из квартиры, в которой проживает 22-летний мужчина. Он рассказал докторам, что девочка - дочь его сожительницы - якобы упала с кровати. Полицейские решили проверить слова мужчины, и он сознался в избиении ребенка. Причиной он назвал плохое поведение годовалой девочки.

В ходе разбирательства вскрылись подробности: в течение трех дней мать ребенка вместе с сожителем распивала алкогольные напитки, а когда выходила в магазин за новой бутылкой, он бил ее маленькую дочь.

В отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, возбуждено уголовное дело (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По информации следователей, этот случай избиения - отнюдь не единственный в биографии молодого человека. Есть данные о том, что он периодически избивал ребенка с конца июля по 3 сентября.

Семья не стояла на учете как неблагополучная. Ребенок находится в тяжелом состоянии.