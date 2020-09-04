В Петербурге годовалая девочка попала в больницу после избиения

Новости

Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель 15:48
Путин обсудил меры по защите прав граждан 15:43
Джейсон Стейтем сыграет в новом фильме Гая Ричи "Пять глаз" 15:41
В Портленде застрелили демонстранта, подозреваемого в убийстве правого активиста 15:35
МВД Беларуси сообщило о задержаниях студентов в Минском университете 15:30
Вышел трейлер нового проекта автора "Американской истории ужасов" 15:24
На День города в столице потеплеет до августовских значений 15:23
Регионы получат 60 млрд бюджетных средств на оказание помощи гражданам по соцконтракту 15:22
Более 4 тысяч человек зарегистрировались на электронное голосование на муниципальных выборах в Москве 15:19
Глава Минобороны Беларуси пообещал ответить НАТО на враждебные действия 15:17
Вышел трейлер спин-оффа "Трех богатырей" про коня-комика 15:13
"Белавиа" продлила запрет на рейсы в Россию до 30 сентября 15:01
Укушенная пауком одноклассница Питера Паркера Шёлк получит свой сериал 15:01
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса 14:57
Вышел русский трейлер колумбийского фолк-хоррора "Печать ведьмы" 14:49
В Перми умер младенец, которого везли на лечение из Абакана в Москву 14:42
Марк Райлэнс и Марион Котийяр снимутся в драме о венгерских эмигрантах 14:36
Песков сравнил открытость российских и немецких медиков по ситуации с Навальным 14:33
В Воронеже оштрафовали водителя, посадившего за руль ребенка 14:30
Умер кинооператор, снявший "Окно в Париж" и "Приключения Шерлока Холмса" 14:17
СМИ: Съемки второго "Доктора Стрэнджа" начнутся в ноябре 14:16
Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение 14:15
Володин поручил доработать законопроект о поиске людей по геолокации 14:13
В Минске приняли присягу первокурсники Академии МВД 14:12
Губернатор: Летом курорты Кубани приняли 6,2 млн туристов 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
04.09.2020 15:22
Рубрика: Происшествия

В Петербурге годовалая девочка попала в больницу после избиения

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В Петербурге годовалая девочка была доставлена в один из детских стационаров города с многочисленными травмами головы и тела. Врачи сообщили о случившемся в полицию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ребенка доставили из квартиры, в которой проживает 22-летний мужчина. Он рассказал докторам, что девочка - дочь его сожительницы - якобы упала с кровати. Полицейские решили проверить слова мужчины, и он сознался в избиении ребенка. Причиной он назвал плохое поведение годовалой девочки.

В Волгоградской области мать убила четырехмесячного сына из-за плача

В ходе разбирательства вскрылись подробности: в течение трех дней мать ребенка вместе с сожителем распивала алкогольные напитки, а когда выходила в магазин за новой бутылкой, он бил ее маленькую дочь.

В отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, возбуждено уголовное дело (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По информации следователей, этот случай избиения - отнюдь не единственный в биографии молодого человека. Есть данные о том, что он периодически избивал ребенка с конца июля по 3 сентября.

Семья не стояла на учете как неблагополучная. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Собянин сделал прививку от коронавируса
За сутки в России подтверждено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Цены на овес в России достигли исторического максимума
Россияне стали через суд удалять оскорбления в Сети
В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники