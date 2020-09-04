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04.09.2020 20:43
Рубрика: Происшествия

Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского

Текст: Владислав Куликов
Ровно 55 лет назад - 4 сентября 1965 года - Верховный суд РСФСР вынес определение об изменении постановления Народного суда Дзержинского района г. Ленинграда, признавшего Иосифа Бродского тунеядцем. Срок высылки был сокращен с 5 лет до 1 года 5 месяцев. Фактически тем решением суд освободил поэта.
Фото: AP Photo/FILE/Charles Tasnadi Фото: AP Photo/FILE/Charles Tasnadi
Фото: AP Photo/FILE/Charles Tasnadi

Этот судебно-поэтический юбилей объединенная пресс-служба судов г. Санкт-Петербурга отметила, впервые опубликовав оригиналы судебных решений трех инстанций по делу в отношении лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Народный суд установил: гр. Бродский систематически не занимается общественно-полезным трудом, ведет антиобщественный паразитический образ жизни, о чем свидетельствуют следующие данные: из выписки трудовой книжки видно, что Бродский в период с 1956 по 1964 гг. проработал в общей сложности 2 г. 8 мес. на предприятиях гор. Ленинграда. С октября мес. 1963 года Бродский нигде не работал и не учился, - говорится в постановления Народного суда Дзержинского района г. Ленинграда. - По данным справки Ленстудии телевидения, Бродский получил 8/VIII- 63 г. авторский гонорар за работу 37 руб. 50 коп. По данным справки Л. О. Гослитиздата, Бродский как автор и переводчик в 1962- 1963 г. не был и никаких выплат ему не производилось, т. е. имели место единичные случаи заработка Бродского, что не свидетельствует о выполнении им важнейшей Конституционной обязанности честно трудиться на благо Родины и обеспечения личного благосостояния.

В материалах дела видно, что Бродский в 1960 г. был приглашен в органы (с маленькой буквы) КГБ по вопросу участия его и его близких друзей по Москве и Ленинграду в издании нелегального сборника "Синтаксис" и, как он подтвердил на суде, ему было предложено переменить свое отношение к труду, переменить образ жизни".

Как установил суд первой инстанции, "в дальнейшем Бродский писал ущербные, упаднические стихи, которые с помощью своих друзей распространял среди молодежи Москвы и Ленинграда. С помощью своих друзей и отдельных писателей Бродский организовывал литературные вечера, на которых пытался противопоставить себя как поэта нашей советской действительности. На л. д. 71-72 имеется справка от комиссии по работе с молодыми писателями при Лен. отд. Союза писателей РСФСР, в которой говорится, что Бродский не является ни поэтом, ни профессиональным литератором, что нашло подтверждение в объяснениях Бродского на суде и в показаниях допрошенных свидетелей".

В итоге Народный суд Дзержинского района Ленинграда пришел к выводу, что "Бродский, будучи трудоспособным, упорно не занимался общественно-полезным трудом и, несмотря на принятые к нему меры воспитательного порядка, предупреждения со стороны общественности и государственных органов, ведет паразитический образ жизни". Поэтому он подлежит выселению из гор. Ленинграда в специально отведенную местность с обязательным привлечением к труду. Срок высылки был определен в пять лет.

Однако через год поэт был досрочно освобожден. Верховный суд РСФСР согласился с тем, что назначать поэту максимальный срок высылки, то есть 5 лет, было слишком строго.

"Бродский молод, противоправные действия совершил впервые, - пояснил Верховный суд РСФСР. - Из акта судебно-психиатрической экспертизы видно, что хотя Бродский и является трудоспособным, однако проявляет психопатические черты характера. При этих данных назначение Бродскому максимального срока высылки, предусмотренного законом, необходимостью не вызывалось". Поэтому наказание было сокращено до полутора лет.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Иосиф Бродский

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