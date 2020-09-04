Более 1,2 тысяч жителей Севастополя получат статус ветеранов ВОВ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, приравнивающий жителей осажденного в годы Великой Отечественной войны Севастополя к ветеранам войны.

"Граждане, награжденные знаком "Жителю осажденного Севастополя", будут включены в перечень лиц, которые относятся к категории ветеранов Великой Отечественной войны", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что на указанных граждан предполагается распространить меры социальной поддержки, предусмотренные для лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда": право на ежемесячную денежную выплату, льготы по пенсионному обеспечению, право на предоставление за счет федерального бюджета жилья в случае необходимости улучшения жилищных условий и т.п.

"Сейчас знаком "Жителю осажденного Севастополя" награждены 1217 человек. На реализацию законопроекта в следующем году планируется заложить в бюджет 216,5 миллионов рублей", - пояснил Владимир Груздев.